Mouscron en plein air et Horeca Challenge: le centre-ville hurlu sera à la fête ce week-end!

" L’idée était de profiter d’un gros week-end d’août pour organiser un événement spécial horeca sur la Grand-Place, indique Steve de la Brasserie La Paix.Nous avons fait coïncider ce nouveau rendez-vous avec les festivités de Mouscron en plein air,en collaboration avec la Gestion Centre-Ville (voir ci-dessous). Nous avons d’ailleurs bénéficié d’un sacré coup de pouce de cette dernière, qui nous a notamment épaulés pour les demandes d’autorisations et l’aspect ‘sécurité’."

Aux commandes du rendez-vous se trouvent Cédric du Georgy’s Bar et Seb du Brasseur, son voisin d’en face, auxquels se sont joints Steve de la Paix et Ferlin du Monkey’s pour l’animation au micro.

Le chronomètre pour les 12 ans et +

Les treize coups de l’horloge marqueront le début des réjouissances et des inscriptions, dimanche. Les candidats adultes mais aussi les plus jeunes, dès 8 ans, pourront affronter l’immense structure gonflable qui aura été installée par Yakasauter. " Jusqu’à 12 ans, les enfants devront être accompagnés d’un adulte, et recevront un petit cadeau mais ne seront pas chronométrés", précisent les organisateurs.

Pour les autres, la société Ultra Timing sera à pied d’œuvre pour mesurer chacune des performances, au dixième de seconde près. Des écrans permettront même au public de voir le temps s’égrener… " Si la météo reste aussi favorable, il y aura un plan d’eau; il faudra donc prévoir la tenue en conséquence!", sourit Steve.

Les premiers n’auront pas uniquement mouillé le maillot pour lagloire: le lauréat recevra 100€, et les quatre suivants, 50€. De la 6eà la 25eplace, les participants repartiront avec un lot, à l’instar d’un bon pour un repas dans un établissement du groupe Moresto.

Un duo de DJ’s pour bien terminer la journée

Ce 14 août après-midi, quelque 250 participants sont attendus par les organisateurs. Et c’est sans compter les représentants de l’horeca mouscronnois – chaque établissement en enverra un – qui effectueront le parcours pour le plaisir, (sans chrono) et le show! Certains ont déjà annoncé leur intention de venir déguisés…

C’est le duo de DJ’s Tore & Storme qui a été chargé de finir la journée en beauté, les enceintes devant faire silence à 22h. La Grand-Place reviendra alors à plus de calme, après une tempête qui promet d’être fort joyeuse…

Paf: 5€/ personne; 3€ pour les 8-12 ans.