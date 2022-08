Les petits chantiers qui vous ralentissent dans le grand Tournai (photos)

Lors de notre périple, nous avons volontairement omis de reprendre deux gros chantiers sur lesquels nous faisons régulièrement le point, soit celui de la rue Royale et du plateau de la gare (où les travaux de la place Crombez vous obligent à emprunter une déviation pour rejoindre le centre-ville) et celui de l’embellissement des abords de l’Escaut et du pont des Trous.