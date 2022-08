Le géant arbalétrier baptisé Saint-Georges (Tournai)

Si l’on y regarde attentivement, l’un d’entre eux porte un voile blanc. Il s’apprête à être inauguré par les jeunes de l’école de porteurs de géants créée par la compagnie du Serment de l’Bancloque, en collaboration avec Masure 14 et la Maison des Géants d’Ath. Son nom: Saint-Georges, un arbalétrier.

D’une visite au beffroi…

"Les géants ont un bel ancrage en Wallonie picarde et il faut pouvoir assurer la pérennité de cette tradition. En 2020, on a organisé des stages d’initiation au portage. C’était une demande de longue date", explique Jean-Jacques Selen, président de la compagnie du Serment de l’Bancloque.

Johakim Chajia, coordinateur de la maison de jeunes tournaisienne enchaîne:"Ça a fait carton plein, preuve que les adolescents ont encore un engouement pour leur patrimoine, malgré ce que certains peuvent penser".

Les participants ont tout d’abord eu l’opportunité de visiter les musées et monuments de la ville."Avant de s’essayer au maniement, il est important de connaître l’histoire de son folklore".

Après un passage par le beffroi, les apprentis ont choisi de confectionner leur propre géant, adapté à leur taille, sous les traits d’un arbalétrier."Quatre statues figuraient en haut du bâtiment: le joueur de glaive, l’archer, le canonnier et enfin l’arbalétrier, celui qui s’inscrit aujourd’hui sur la liste des géants de Tournai. Les serments ont été enlevés en 1968 pour cause de dégradation. Actuellement, ils sont laissés à l’abandon dans un jardin inaccessible", souligne Thierry Glorieux, chargé de communication de la compagnie, qui profite également de cette festivité pour enfoncer le clou."On espère que les autorités les rendront visibles pour le public".

En 2021, le projet est devenu concret lors de la réalisation de la tête par le Cominois Pierre Leroy.

Parrain et Marraine l’accompagnent

De la grand-place à Masure 14, en passant par le musée de Folklore et des Imaginaires ainsi que la fameuse tour Saint-Georges, cette nouvelle création a fait ses premiers pas aux côtés du roi Philippe Auguste (Bouvines), Baudouin et Alix (Ath), Guidon et Gudule (Anderlecht), mais aussi et surtout, de ceux qui se sont vu attribuer les fonctions de parrain et marraine de Saint-Georges: l’Archer de Bois-de-Lessines et la plus vieille géante, Madame Goliath (Namur).

"L’Archer, parce que c’était l’une des statues trônant au beffroi et l’année dernière, nos jeunes porteurs ont aidé à redonner vie à Madame Goliath", précise Jean-Jacques Selen. Présents également lors du cortège: les serments de Tournai ainsi que le Grand Serment Royal des Arbalétriers et de Saint-Georges.

"Ils nous viennent de Bruxelles. L’association a plus de 640 ans d’existence et est notamment à l’origine de l’Ommegang". L’événement s’est poursuivi par un apéro à Masure 14 à l’occasion de L’Fiete Sainte-Marguerite, puis d’un rondo final sur la Place de Lille.