Le démontage programmé du columbarium suscite une vive émotion à Lamain

Son mari est décédé en 2014. Depuis huit ans, la famille a l’habitude de se recueillir devant le columbarium du cimetière de Lamain. Ce monument construit il y a une vingtaine d’années accueille dix-sept urnes funéraires au total. Il reste quinze cases libres."Regardez cette première plaque, elle date de 2004; et la dernière d’il y a deux ans".

Plusieurs familles veulent pousser la ville à revoir sa décision. ©EdA

La ville a décidé de démonter ce columbarium parce qu’il présente apparemment un gros problème de stabilité. En attestent de grosses fissures dans les maçonneries."D’après la ville, un véhicule aurait heurté la construction; c’est pourquoi un nouveau columbariuma été installé il y a six mois", témoigne Mme Callewaert. Cette explication ne la convainc, ni d’autres proches venus nous rencontrer lundi après-midi au cimetière pour dire leur mécontentement.

Selon la ville, les dommages ne sont pas réparables.

Ce petit groupe est persuadé que la ville doit envisager toutes les hypothèses qui permettraient le maintien du columbarium."On ne peut pas se contenter d’une explication laconique",nous dit un monsieur dont les cendres du papa ont été mises là voici cinq ans."On veut bien entendre que ce n’est pas possible, que c’est dangereux, peut-être... Mais on veut vraiment s’assurer que toutes les études techniques ont été réalisées pour estimer qu’on ne peut pas réparer l’ensemble. On restaure tant de vieux bâtiments en bien plus mauvais état que ça…"

«C’est comme de nouvelles funérailles...»

Les familles de Lamain concernées regrettent de n’avoir été prévenues que trois semaines avant le transfert des urnes."Cette opération n’est pas anodine. C’est comme si on nous imposait de nouvelles funérailles. Dans les urnes il y a des souvenirs déposés par les proches, des objets, des photos ou des lettres… Nos défunts sont placés à côté de proches de la même famille. Où seront-ils placés dans les nouvelles constructions? On n’en sait rien et ça ne va pas", disent nos interlocuteurs. Qui se demandent aussi comment les ouvriers pourront faire pour déplacer les vases funéraires scellés sans les abîmer."On souhaiterait assister à l’opération de transfert, même de loin, mais apparemment ça ne peut pas nous être accordé. Vous savez, ce n’est pas comme sion retirait une tombe au terme d’une concession funéraire de 50 ans; dans ce cas-ci les inhumations ont eu lieu plus ou moins récemment".

Un mauvais endroit pour se recueillir

Selon Anne-marie Callewaert et d’autres familles, l’emplacement du nouveau columbarium, à l’entrée du cimetière, près d’un local technique, le long de l’allée centrale, n’est absolument pas satisfaisant,"On n’a même pas un recul suffisant pour se recueillir tranquillement.

Ce columbarium aurait pu être placé contre un mur, ou à un endroit plus dégagé, entre deux arbres ou des buissons par exemple. Et en plus ce type de construction n’est pas très beau: on diraitdes cages à lapins".

Selon les familles, le nouveau columbarium est fort mal placé.

«Un effondrement choquerait les familles»

En l’absence de Paul-Olivier Delannois, c’est l’échevine Sylvie Liétar qui fait actuellement fonction de bourgmestre à Tournai. C’est elle qui, par délégation, a cosigné avec le directeur général la lettre envoyée aux familles de Lamain concernées."Je comprends l’émotion des familles. Mais c’est justement pour offrir un lieu de recueillement respectueux des défunts et de leurs familles, qu’un nouveau columbarium a été érigé pour accueillir les urnes existantes. La structure actuelle, qui a pu être heurtée par une voiture (c’est une hypothèse) est en mauvais état depuis quelques années et son état se dégrade de plus en plus. Il y a des infiltrations d’eau. On veut éviter qu’un jour, en cas de gel l’hiver, les dégâts s’amplifient et provoquent un effondrement qui choquerait les familles. On est donc dans une action d’anticipation. La solution de procéder à des réparations a été envisagée mais elle présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait de toute façon d’enlever chaque urne l’une après l’autre".

L’opération du transfert des urnes et de leur contenu se fera avec tout le soin requis, insiste Mme Liétar."Ça se fera dans la plus grande dignité à l’égard des personnes concernées, et un policier sera présent tout au long de la procédure, le mardi 30 août prochain".

Les familles pourront de nouveau se recueillir sur le nouveau lieu de sépulture dès le 31 août.

Mme Liétar va rencontrer les personnes qui le souhaitent cette semaine."Pour donner toutes les explications voulues, préciser pourquoi la meilleure solution a été choisie, et détailler ce qui est envisagé".