Coldplay: où sont les trains de nuit à destination des gares wallonnes?

Parmi ces précieux conseils, celui de ne pas prendre sa voiture jusqu’aux abords du stade, donc. Une recommandation qui peut se justifier par le fait que, selon Live Nation, laSNCB " prévoit des trains spéciaux de nuit après chaque concert, pour des tickets vendus à 10 euros, quelle que soit la distance parcourue."

Les gares terminus de ces trains? Ostende, Roulers, Lokeren, Mol, Tongres et Welkenraedt, soit six lignes et quarante gares desservies. Parmi elles, seulement cinq gares wallonnes (Waremme, Ans, Liège Guillemins, Verviers et Welkenraedt), toutes situées dans le sud-est du pays. En d’autres termes, rien pour Mouscron, Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi ou Namur. En 2017, déjà pour un précédent concert de Coldplay au stade Roi Baudouin, aucune gare wallonne n’était desservie par ces trains de nuit. L’organisateur proposait alors des liaisons vers Ostende, Roulers, Lokeren (via Anvers), Genk et Mol.

Ces quelques lignes n’ont pas vocation à réveiller (à supposer qu’elles s’étaient endormies) les querelles entre le nord et le sud du pays. Les néerlandophones bénéficient d’une offre renforcée pour rentrer de Bruxelles? Tant mieux. Pas les spectateurs wallons. " Ces trains ne font pas partie de notre service. Ils sont mis en place par les organisateurs du concert", justifie-t-on du côté de la SNCB.

«Si trop peu de potentiel, pas de train»

Aux manettes, on retrouve Live Nation. " Nous avons élaboré un vaste plan de mobilité. Les trains de nuit et les bus concerts que nous avons déployés sont coordonnés en termes de distribution. Par ailleurs, les différents lieux d’embarquement sont également déterminés en fonction du potentiel disponible. Nous étudions à l’avance les codes postaux des acheteurs de billets et déterminons sur cette base combien de trains de nuit et de bus concerts nous devons utiliser. S’il y a trop peu de potentiel à certains endroits, nous ne fournirons en effet pas de train de nuit ou de bus concert ici", précise l’organisateur.

On en conclut que les Wallons (occidentaux) ne sont pas assez nombreux à assister aux concerts de Coldplay. À raison de 52000 spectateurs par soir (donc plus de 200 000 au total), difficile pourtant d’imaginer qu’aucun train de nuit ne soit mis à disposition des usagers montois, carolos ou tournaisiens.

Reste une autre solution à laquelle personne ou presque ne voudra se résoudre. Louper la fin du concert (22h45) pour arriver à temps à Bruxelles-Midi afin de rentrer à Mons ou à Charleroi (des trains circulent jusqu’à 23h30-minuit) et éliminer totalement l’option train pour Namur et Tournai (derniers départs respectivement à 22h33 et 22h47). Mais n’oubliez pas, se rendre au stade en voiture est vivement déconseillé…