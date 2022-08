Accident mortel pour un pilote de 38 ans

L’homme de 38 ans, originaire d’une commune flamande à proximité, était un habitué des lieux depuis des années: " Son père venait déjà rouler chez nous! Nous connaissons très bien la famille; ce qui nous affecte d’autant plus. Nous n’avons pas de mots pour décrire ce que nous ressentons. Le circuit a été immédiatement fermé et toutes les compétitions du dimanche annulées. Nous verrons bien quand nous allons reprendre. Nous allons essayer d’aider la famille le plus possible. Nous avons toujours été très à cheval sur la sécurité et, jusqu’à présent, nous n’avions pas été confrontés à un accident mortel."

Nous présentons à la famille du pilote décédé nos plus sincères condoléances.