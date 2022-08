À la Taverne Diôle de Basècles, c’est Marianna la cheffe en cuisine

Les atouts d’une femme

L’approche d’une cheffe est-elle différente de celle d’un chef? " Elle accorde de l’attention à des aspects qui passeraient sans doute au-dessus de la tête d’un homme, comme de proposer un vestiaire à la stagiaire; il y aussi à mon sens une approche plus sensible de sa part, parce qu’elle est femme et maman, dans la gestion des membres de l’équipe, de leurs horaires", relève Claire Degouys, responsable du restaurant qui jouxte depuis 2019 la brasserie des Carrières, où est produite la Diôle. " Je suis peut-être aussi plus patiente avec les gars, avance l’intéressée. Et puis une femme pousse son équipe à dialoguer davantage."

Un parcours international

Formée à l’école hôtelière du Touquet avant de faire ses armes en Suisse, en Italie puis en France, celle qui a grandi à Bavay aspirait à troquer son rôle de cheffe contre celui de professeure de cuisine. Le hasard des rencontres lui a ouvert une autre voie… " J’avais fait la connaissance de François (ndlr: Amorison, l’un de deux fondateurs de la brasserie des Carrières avec Julien Slabbinck) dans le restaurant valenciennois où j’étais cheffe, car j’y travaillais déjà la Diôle", indique-t-elle. " Ici, à la brasserie, poursuit Claire,on réfléchissait à un espace pour accueillir les gens en visite, qu’on ne savait alors même pas asseoir!, un espace où l’on proposerait aussi quelque chose à manger pour accompagner les dégustations de bières. La rencontre de Marianna a nourri notre envie d’aller plus loin, vers un vrai restaurant,avec elle."

C’est ainsi que la Taverne Diôle ouvrait ses portes il y a un peu plus de trois ans, forte de l’expérience de la cheffe, et de ses multiples inspirations. Celles apportées par sa formation française et par les différents établissements dans lesquels elle a exercé, celle de sa grand-mère italienne, dont elle a gardé moult recettes, mais aussi celles issues de ses voyages, de ses échanges avec les locaux sur leur cuisine. " Mon école, ça a été les établissements gastronomiques où j’ai passé plusieurs années à mes débuts,confie Marianna.Mais je n’apprécie pas ce côté fermé, cette image et cette cuisine à respecter. Ce que j’aime, c’est cuisiner tant du couscous que des raviolis ou des tripes; c’est parler à plein de gens, y compris aux enfants, et leur faire plaisir."

Être cheffe, mais pas que…

" Ainsi, j’ai toujours aimé changer souvent mes cartes, confie la cheffe.Au début, c’est un peu difficile mais avec le temps, les idées viennent naturellement (ndlr: à la Taverne, elle renouvelle quotidiennement les deux "suggestions" et tous les 15 jours la carte composée de deux entrées, cinq plats et trois desserts). Je mets un point d’honneur à tout faire maison, jusqu’à la mayonnaise par exemple, même si cela demande beaucoup de préparation."

Si elle ne compte pas ses heures en journée, Marianna ne travaille pas les soirs – hormis le samedi – et dimanches. " Nos trois cuisiniers sont capables de gérer "le chaud" quand je ne suis pas là. Pouvoir profiter de ma fille de 15 ans et de mon compagnon, c’était une condition centrale pour moi. D’ailleurs, depuis que je suis maman, j’ai toujours réussi à m’arranger avec mes employeurs pour m’occuper de ma fille en soirée. C’est possible, même dans la restauration, si on a un bon CV à présenter." A.D.