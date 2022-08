Une ferme du Tournaisis inhabitable après un incendie

"L’incendie s’est déclaré dans une ferme en carré, plus précisément dans le corps de logis. Il s’agit d’un bâtiment en L situé sur la gauche de la ferme. A notre arrivée, cette partie était déjà entièrement embrasée", explique le lieutenant Gilles Van Houck qui a dirigé l’intervention. L’incendie a ravagé le rez-de-chaussée du corps de logis. Le plafond de ce bâtiment était composé de voussettes en béton, ce qui a empêché la propagation du feu à l’étage. "Nous avons rapidement été maîtres de l’incendie. Le corps de logis a cependant été totalement détruit à la suite de la chaleur, des fumées et de l’eau. Le bâtiment ne peut plus être occupé. Les causes de l’incendie ne sont pas déterminées", précise encore l’officier.