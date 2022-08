Nous avons consulté à Mons des dossiers de dommages de guerre de citoyens tournaisiens

Cins des dix boîtes qui concernent Tournai. Ça en fait des fiches, qui renvoient à des fardes parfois très épaisses.

Nous avions préalablement pris rendez-vous pour consulter quelques fardes relatives à la ville de Tournai. À notre arrivée, cinq boîtes en carton nous attendent, dans lesquelles figurent des centaines de fiches classées par ordre alphabétique de localités et d’adresses. Il y a encore cinq autres boîtes dans le bâtiment montois. Dix boîtes, c’est dix pour cent de toutes celles qui concernent le Hainaut. Et c’est sans compter les villages de l’entité dont les dossiers sont rangés dans d’autres boîtes.

Des fardes fines, certaines plus épaisses.

«Les pompiers ne sont pas intervenus»

Nous piochons quelques fiches au hasard parmi celles qui concernent la Grand-Place. Sans surprise (ce serait encore le cas aujourd’hui), pas mal de fardes concernent des demandes émanant d’entreprises brassicoles: brasserie de l’Aigle, brasserie Carbonnelle et Dumortier, etc. C’est souvent très technique: on y trouve des factures, des devis de réparations, des estimations de valeur vénale, des rapports d’expertise, des plans, des rapports de commissions d’appel, etc.

Edmond Henno, entrepreneur de chauffage, sollicite le pouvoir obtenir une indemnité de réparation pour reconstruire sa maison d’habitation et de commerce sise au 59 de la Grand-Place. Il a joint une photo de son bâtiment avant sa destruction totale, ainsi que des plans d’architecte. «Vu mon âge, je n’ai pas pu reprendre un commerce. De ce fait, il me serait agréable de pouvoir affecter mon indemnité matériel professionnel à la reconstruction de l’immeuble».

Un plan du bâtiment détruit retrouvé dans le dossier de M. Henno.

Le dossier de François Delrue nous livre une vraie tranche de vie. M. Delrue a sollicité des dédommagements suite à la destruction de tous ses biens dans l’habitation du numéro 57, attenante à la halle aux draps dont il était le concierge. Il occupait le bâtiment depuis 1936 avec sa famille. Tout le contenu a été détruit lors du bombardement du jeudi 16 mai 1940 à 15h30."Toutes les maçonneries du bâtiment principal subsistent, la façade en style a été étançonnée",lit-on dans une pièce du dossier. Les bombardements ont été terribles. "Le corps des pompiers n’est pas intervenu".

M. Delrue, épouse de Rosa Richeling, a énuméré le plus possible d’objets perdus, du mobilier classique au vase de nuit, en passant par les garnitures de lavabos et les lustres.

Pour justifier son indemnisation, il a pu obtenir de certaines entreprises des duplicatas de factures: de M. Duhaubois (pour un récepteur de TSF acheté en 1936) dont le magasin est basé dans un des pavillons provisoires installés à l’époque au milieu de la Grand-Place, de la Maison Brosgol (rue de Cordes) pour une cuisinière, un lustre et une armoire.

M. Duhaubois installée à l’époque de l’après-guerre dans un pavillon de la Grand-Place.

Une facture retrouvée dans le dossier de M. Delrue.

Des plans d’architecte, mais assez peu de photos

Le papier à lettre jauni des factures nous plonge dans l’histoire économique et commerciale de l’époque. Mais pas de photo à se mettre sous la dent. Il y en a assez peu dans les dossiers que nous avons eu l’occasion de consulter. On a pu voir par contre plusieurs plans d’architectes.

M. Delrue se désole de ne pas pouvoir fournir d’autres factures. Parce que"j’ai étésinistré complètement et la plupart des mes fournisseurs l’ont aussi été",écrit-il dans l’annexe 5.

Certains dossiers constituent une source d’information pour l’histoire locale et même familiale. Ainsi, on apprend que François Delrue, né à Tournai le 28 janvier 1897, a été reconnu résistant armé (au sein du Groupement de la Résistance M.P.). Le bourgmestre de Tournai déclare"qu’il a été détenu comme prisonnier politique à la prison de Mons du 17 août au 31 août 1941, et à la prison de Saint-Gilles du 22 septembre au 11 décembre 1941".

Le 28 janvier 1949, François Delrue recevra 44.271 francs pour ses meubles, vêtements et ustensiles de ménage perdus. Il avait estimé son préjudice à 99.958 francs. Son dossier n’a pas traîné. Certains dossiers ne se débloqueront qu’au milieu des années cinquante, parce qu’ils n’étaient pas prioritaires, parce que des demandeurs étaient trop gourmands, parce que des procédures d’appel ont duré des années.

Camille Jadot-Delmotte, pharmacien de son état, a réclamé des indemnités pour reconstruire son bâtiment situé au numéro 53 de la Grand-Place.

Rue As-Pois, la liste des factures pour envisager la reconstruction.

Dix ans pour indemniser le Cercle littéraire

Édouard Carbonnelle, président; Pierre Potvin, secrétaire; et L. Fourez, administrateur de l’ASBL Cercle littéraire, accusent réception dans un courrier, le 18 mai 1955, de la décision d’une intervention financière par l’État, en l’occurrence l’octroi d’une indemnité de réparation de 1.726.975 francs. La propriété détruite disposait"d’une salle de lecture, avec bibliothèque, journaux, ainsi que d’une salle de réunion".

Edmond Henno appuie son dossier avec une photo d’époque prise avant la guerre. Son bâtiment se trouve à l’extrême gauche du cliché. On reconnaît aussi, entre son bâtiment et la conciergerie de la halle aux draps, le bâtiment du Cercle littéraire qui n’a été reconstruit qu’en 1955. Le bâtiment reconstruit qu’on connaît aujourd’hui a nettement moins d’allure que celui qui a été détruit.

L’association a envisagé à l’époque la reconstruction en commun avec le "Cercle artistique" de Tournai sur le terrain sinistré,"dont le rez-de-chaussée servirait de salle d’exposition au cercle artistique et subsidiairement de salle de conférence au cercle littéraire, qui occuperait les étages".Le dossier a beaucoup traîné, tant et si bien que le bourgmestre de l’époque et le commissaire à l’urbanisme ont pesé de tout leur poids pour accélérer les choses. Car il faut"combler le ‘trou’que constitue l’emplacement de l’immeuble sinistré sur la Grand-Place à côté de la halle aux Draps voisine. […]La reconstruction subit un arrêt qui menace de laisser le cœur de Tournai en bien triste état. L’achèvement de la Grand’Place devrait jouir d’une priorité absolue."

Le 18 octobre 1954 seulement, le Cercle Littéraire obtiendra l’autorisation de restaurer la façade, de restituer le pignon disparu, et de réaliser un balcon en bois, sur base des plans de l’architecte Jules Wilbaux.

Beaucoup d’entreprises ont disparu depuis la guerre, pas la société de Léon Thiébaut qui existe toujours le long de l’Escaut.