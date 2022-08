Le grand retour de la Fête de la Moisson à Lahamaide (vidéo et photos)

La Fête de la Moisson de Lahamaide, ce sont des retrouvailles. Et une grande leçon d’histoire. ©EdA

Un déluge de sons aussi, les chevaux au labour et à la moissonneuse, le moteur des tracteurs, les bruits d’enclume et, sous un arbre, les notes délicates d’une harpe et d’une flûte. Un décor visuel et sonore unique pour un immense théâtre en plein air où l’on rejouait une fois de plus l’histoire d’un petit village agricole.

Dans la première scène, une vingtaine de figurants, regroupés autour d’Alexandre Boitte, coupent le blé avec un piquet et un "ave". Lentement, en groupe, comme aux débuts de l’humanité". Suivent les chevaux, déjà nettement plus rapides.

Andy Sirjacq et Jean-Jacques Wallemacq et les premiers tracteurs et machines agraires de l'ère post traction animale. ©EdA

Puis arrivent les tracteurs. Hedwig Rosseel a ramené les membres et le matériel des Vieux Tracteurs des Collines. Jean-Jacques Wallemacq explique comment on est passé de la traction animale aux engins motorisés.

"Quand un Français a créé un système de traction à trois points, on a pu tirer des machines agraires."Sur place, une moissonneuse et une botteleuse appartenant à Andy Sirjacq sont en démonstration."Plus tard viendront les gros engins développés en Allemagne après la guerre puis les machines américaines qui ont envahi l’Europe à l’époque du Plan Marshall."

Du blé au pain, en passant par le tressage de la paille...

Des activités rythmées au son de la flute et de la harpe... ©EdA

Quand on aura séparé les graines de la paille, au fléau ou à la batteuse, il faudra les moudre. C’est André Deschamps, le meunier du Cat sauvage qui explique, pendant que les enfants, les mains dans le pétrin, s’activent à préparer le pain en mélangeant la levure, l’eau et la farine, moulue sur pierre, qui vole partout.

File la laine... ©EdA

D’autres activités passionnent les visiteurs. Des outils et des couteaux sont forgés par les couteliers d’Ostiches, à côté d’un cheval que l’on va ferrer. Plus loin, un sabotier façonne et creuse des sabots. Dans un petit coin bien calme et ombragé, divers métiers sont en démonstration, le tressage de la paille, le travail de la laine de mouton que l’on carde puis qu’on file.

Et puisqu’il faut bien, dans la vie, se distraire après le travail, un violon et une guitare font danser les couples d’une petite troupe fort attachée à La Hamaide. Sur quelques airs du XVIsiècle quand le comte d’Egmont gouvernait la Flandre et l’Artois depuis son château situé à quelques pas. Mais c’est une autre histoire.

Perpétuer la tradition n famille et entre amis

Alexandre Boitte est à Lahamaide «avec sa bande». ©EdA

Alexandre Boitte est d’Ellezelles et il participe à la fête avec son épouse, Delphine Verbauwhede, et une bande d’amis.

"Nous moissonnons à l’ancienne avec une faucille et un “ave”. Comme aux débuts de l’agriculture. J’ai commencé tout petit avec mes grands-parents et les paysans de la Place à l’Aulnoit. Plus tard, nous avons rejoint le site de La Hamaide. Nous avons pris la relève des anciens avec des amis et nos enfants. Nous sommes maintenant une bonne vingtaine à nous impliquer pour perpétuer la tradition."