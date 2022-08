Peut-on pomper l’eau des cours d’eau en Wapi? Oui, mais il faut le demander

Des récoltes sont donc en danger sur les champs, des maraîchers qui ont vidé leurs réserves d’eau sont contraints d’utiliser de l’eau de distribution pour sauver leurs légumes. Dans ce contexte, peut-on remplir sa citerne avec de l’eau d’une rivière? Sans autorisation, c’est non. À une exception près qu’on doit au "droit de riveraineté". Celui-ci permet aux propriétaires de parcelles bordées ou traversés par un cours d’eau de prélever de l’eau (sous certaines conditions) pour irriguer un champ ou abreuver du bétail des parcelles concernées exclusivement. Pas question de remplir une citerne et d’aller arroser un autre champ deux kilomètres plus loin. Ça doit se faire avec bon sens: quand la situation du cours d’eau devient critique, il faut s’interroger sur la nécessité absolue du pompage.

À cette exception près, la législation encadre les prélèvements d’eaux de surface. Une autorisation est toujours nécessaire auprès du gestionnaire du cours d’eau concerné. La commune s’il s’agit d’un cours d’eau de troisième catégorie; mais la plupart d’entre eux sont à sec ou sont réduits à un filet d’eau actuellement. La Province de Hainaut pour les rivières dont elle a la gestion, comme le rieu de Barges, mais là aussi les débits sont très bas pour l’instant. Ou encore bien sûr les Voies hydrauliques de la Wallonie pour les cours d’eau plus importants et navigables tels que l’Escaut, la Dendre, la Lys…

Autorisations temporaires

Les autorisations se font auprès des Districts régionaux des Voies hydrauliques. Elles sont accordées sur base d’une analyse effectuée selon les besoins locaux et sur base de lieux de pompage précis. " Mais ces autorisations sont accordées pour une période fixe, en l’occurrence une période de trois mois qui correspond à la période estivale", nous dit Sarah Pierre, porte-parole du SPW. Cette année, sept demandeurs ont obtenu satisfaction au niveau de la Dendre, et quatorze sur le Haut-Escaut."C’est plus ou moins conforme aux autres années, à l’exception de l’année 2021 qui n’a pas connu de période de sécheresse". Et si quelqu’un pompe de l’eau sans autorisation?"La police domaniale est susceptible d’effectuer des contrôleset de donner des sanctions".

Les autorisations peuvent à tout moment être retirées dans le cas où le débit des cours d’eau et leur niveau deviendrait trop faible pour assurer leurs fonctions écologiques voire risquerait d’entraver la navigation.

La Meuse atteint toujours des valeurs extrêmement basses, comparables à celles enregistrées en 1976, et beaucoup de rivières du sud du pays ont des débits historiquement bas. La situation de l’Escaut, de la Dendre, de l’Yser et des canaux du Hainaut reste encore acceptable.

On vient de loin pour pomper l’or bleu dans la Lys à Comines-Warneton

Ce n’est pas un phénomène nouveau mais d’aucuns ont l’impression, à Comines-Warneton, qu’il a pris davantage d’ampleur encore cet été. Depuis quelques jours, on assiste à un ballet quasi incessant de camions qui se stationnent le long de la Lys pour remplir leur citerne d’eau destinée à irriguer leurs terres ou leurs récoltes.

Mardi dernier, un camion immatriculé aux Pays-Bas vient remplir sa citerne d’eau. ©EdA

Comme il n’est pas permis de puiser de l’eau dans les cours d’eau qui coulent de l’autre côté de la frontière linguistique, pas mal d’agriculteurs flamands viennent se servir sur les bords de la Lys. Ce mardi, au moment de prendre une photo des lieux, c’est un camion-citerne immatriculé aux Pays-Bas qui était à quai. Travaillait-il en sous-traitance pour une entreprise de Comines ou venait-il de beaucoup plus loin? Impossible de la savoir, le chauffeur n’était pas fort bavard.

En principe, son entreprise a dû obtenir une obligation du service des Voies Hydrauliques du SPW pour pomper l’eau. Mais c’est un secret de polichinelle: certains viennent de loin pour s’alimenter en eau, sans aucun permis.

Voici deux ans, la bourgmestre de Comines-Warneton avait pris un arrêté de police pour limiter le va-et-vient à deux endroits exclusivement, afin de réduire les nuisances pour le voisinage dues au passage des tracteurs. Les autorisations ne sont valables que de 8 à 20h, exclusivement près des écluses de Bas-Warneton et près de la station d’épuration d’Houplines.