Le plan d’eau du château d’Anvaing et le canal de Péronnes souffrent de la sécheresse

Le vieux canal de Péronnes sous surveillance

Dans ce contexte, il n’y a hélas! rien à faire à part attendre le retour d’épisodes pluvieux ou oxygéner l’eau à l’aide d’un aérateur pour bassin.

Dans le Tournaisis, l’ancien canal de Péronnes est tristement connu pour être, certains étés, le théâtre de la mort de centaines poissons. En cause: le développement d’algues et de lentilles aquatiques qui font diminuer le taux d’oxygène dans l’eau en recouvrant la totalité de la surface de certains biefs du canal. Le phénomène est connu et récurrent: il s’accélère après une période de forte chaleur, et il est d’autant plus aigu dans les eaux stagnantes.

"Pour l’instant, on n’a pas encore observé trop de mortalité de poissons dans les cours d’eau", dit-on à l’ASBL Contrat de rivière Escaut-Lys."Mais il ne faudrait pas que les conditions climatiques actuelles se prolongent encore longtemps".

Régulièrement, pendant l’été, le canal Maubray-Péronnes subit une mortalité importante de poissons. ©Com

Depuis le mois de mars dernier, et en raison des incidents des années précédentes, l’eau du vieux canal reliant Péronnes à Callenelle est analysée régulièrement en concertation avec les Voies hydrauliques. L’objectif est de voir comment l’eau du canal évolue au fil du temps, sur plusieurs saisons, et de pouvoir envisager des mesures à mettre en place pour limiter l’ampleur du phénomène.

Concrètement, toutes les deux semaines, des relevés sont effectués dans chacun des biefs du canal (au total, huit portions de canal entre deux écluses). On mesure le taux d’oxygène de l’eau, son PH, la saturation, l’oxydation et la température."Il ressort des derniers relevés que l’état des biefs devient critique".