La rencontre inattendue du goût et de l’audace chez Benjamin Fontaine à Ath

Si l’envie d’ouvrir son propre établissement trotte déjà dans un coin de sa tête, le jeune homme ne veut rien laisser au hasard pour être un jour respecté dans le monde de la haute gastronomie. Il continue alors à se perfectionner. D’abord avec une année de chocolaterie-glacerie-confiserie au CERIA à Anderlecht et ensuite avec un an en cuisine du monde à l’ITMA (Tournai).

Tout au long de ses études, il ne cesse aussi se challenger et de s’illustrer dans des concours culinaires plus prestigieux les uns que les autres. " Depuis mon premier concours je n’ai plus arrêté; un par an depuis douze ans! Ma philosophie est de ne jamais rester sur mes acquis. J’aime relever des défis et sortir de ma zone de confort. Le challenge permet d’évoluer et de s’auto-évaluer, mais aussi de montrer de quoi on est capable. C’est d’ailleurs comme cela que j’ai décroché mon stage au Château du Mylord.Je suis de la génération Top Chef. J’ai commencé mes études avec le lancement de l’émission et cela m’a donné envie de travailler avec les plus grands."

Benjamin a d’ailleurs participé à la première saison d’Objectif Top Chef et s’est hissé en huitième de finale. " J’ai pu échanger avec le chef Etchebest et il a eu des paroles vraiment encourageantes.On a besoin de ce type de retours pour s’améliorer."Et pour trouver son identité culinaire…"A l’école, on apprend surtout des techniques et le respect de la hiérarchie. Ce sont les stages qui sont déterminants. C’est là que l’on apprend vraiment ce qu’est la cuisine."

Son diplôme à peine en poche, Benjamin décroche immédiatement du travail."J’ai envoyé mon CV au culot et cela a payé. Le lendemain de la fin de mes études, j’avais déjà un contrat CDi à temps plein." Et pas n’importe quel emploi."Je devais remplacer la chef pâtissière de L’Agathopède (Namur). Le restaurant avait 15/20 au Gault et Millau et visait une première étoile."À peine le temps de prendre ses marques qu’il devait créer de toutes pièces des desserts sur base de quelques ingrédients imposés."Au départ, c’était difficile. En cuisine, on n’a pas le droit à l’erreur et à Namur, je ne connaissais rien ni personne."C’est auprès du chef Carl Gillain que Benjamin va alors s’épanouir."Nous sommes encore en contact et je le considère comme mon mentor."Une confiance réciproque qui permet au jeune cuisinier de devenir second à 21 ans avant de décider de rejoindre ses Collines natales auKeske tu mijotes?Trois années dans un univers culinaire totalement différent par lequel il restera profondément marqué. Quand survient la pandémie, Benjamin travaille en tant que second auprès du chef Benoît Neusy à L’Impératif (Roucourt)."Cela va tout remettre en question. Depuis mon entrée en cuisine, c’est la première fois que j’ai des week-ends et du temps à partager avec ma compagne."Au fil des mois, le chef décide même de quitter définitivement les fourneaux."J’ai envoyé des CV au Colruyt et chez Decathlon!" C’était sans compter sur un coup du destin."J’ai annoncé à un ami commerçant à Ath que j’arrêtais l’hôtellerie. Le soir même il m’envoyait l’annonce d’une location à la rue de Bouchain. Lors de la visite, à peine j’avais passé la porte que tout est revenu et que je me projetais déjà."Le restaurant L’Inattendu était sur les rails…