Volés du toit de Want you Bike, retrouvés sur l’autre rive de l’Escaut à Tournai

C’était un peu le casse (de cycles) du siècle dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 juillet, au quai des Vicinaux. Une trentaine de vélos avaient été volés par le toit au siège du magasin de vélos Want You Bike à Tournai. Pour parvenir à leurs fins, les voleurs avaient réalisé trois trous dans la toiture dans le but d’accrocher un à un les vélos et les sortir du bâtiment par une corde.