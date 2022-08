Un lifting programmé pour la chaussée de la sucrerie

Assurant la liaison entre le rond-point de Bruyelle-Hollain et Gaurain, via Antoing, la chaussée de la Sucrerie (RN52) est fréquentée quotidiennement par des milliers de véhicules, dont de très nombreux camions. Cette nationale, en piteux état, est notamment empruntée par un charroi lourd se rendant ou venant de la sucrerie de Fontenoy et le bassin carrier. En avril 2019, le SPW (service public wallon) avait déjà procédé à la réfection du revêtement du pont surplombant l’Escaut et de deux courts tronçons de cette voie express, de part et d’autre du pont. Les bandes de circulation avaient été rabotées, puis réasphaltées. Une nouvelle phase vient d’être lancée. Vu l’état de la route, le SPW a décidé, sur une distance d’un kilomètre dans les deux sens, de procéder à la réfection de la RN52 de chaque côté du pont. Une signalisation ad hoc a été mise en place et le rabotage des bandes a déjà été opéré. " Il s’agit d’un bail annuel d’entretien. Le coût est de 100000€. L’asphaltage sera fera avant le mois de septembre. Cela demandera une fermeture totale de la route pendant 24h. La pose de l’hydrocarboné est cependant dépendante du chantier en cours opéré par Ores à Antoing, là par où se fera la déviation de la circulation (NDLR: passage d’un câble sous l’Escaut pour alimenter la future carrière Holcim à Bruyelle)",explique l’ingénieur Romain Gremens, chef de district au SPW à Tournai-Gaurain. Pour un montant cette fois-ci de 1,4 million d’euros, la même RN52 sera réfectionnée par le SPW entre le rond-point de la sucrerie à Fontenoy-Gaurain et le rond point de la cimenterie de la CCB. Les quatre bandes de circulation de la chaussée mais aussi les divers accès vers les villages seront réfectionnés entre le 16 août et le 9 septembre prochains.