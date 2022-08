Canicule: les chiens peuvent-ils entrer dans les magasins de proximité et les supermarchés?

On sait que les chiens sont, d’une manière générale, admis dans les restaurants sauf dans ceux où le gérant aura explicitement marqué son désaccord, mais qu’en est-il dans les magasins de proximité et dans les grandes surfaces ? Une question qui se pose avec d’autant plus de pertinence en période de fortes chaleurs sachant qu’enfermer son ami à quatre pattes dans un véhicule risque de le condamner à une mort atroce.