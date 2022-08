Marché gratuit spécial «rentrée des classes»

Ce dimanche 7 août de 13h30 à 17h, la section locale Écolo organise en la Maison de village de Huissignies, rue A. Melsens, une « gratiféria » (sic) dédiée à la prochaine rentrée scolaire. Une brocante 100 % gratuite pour donner une deuxième vie à des objets encore usuels, éviter le gaspillage et la surconsommation. Sont concernés le matériel scolaire classique, comme les produits de papeterie, les cartables et sacs, mais aussi les contenants repas, les vêtements enfants et ados, le matériel sportif et de piscine, les ordinateurs et tablettes, ainsi que divers accessoires nécessaires à l’aménagement d’un kot étudiant.