Flobecq, haut lieu du trafic ferroviaire

Le train et le tram vont apporter à Flobecq une véritable dynamique commerciale et humaine."L’activité ferroviaire marque le démarrage du développement économique de Flobecq. Auparavant, les marchandises étaient transportées en diligences, mais ce n’était pas régulier. Les trams vont permettre d’acheminer le tabac, les plantes médicinales et le charbon (notamment) vers et depuis les petits villages et les trains serviront plutôt pour les expéditions jusqu’à l’international. Petit à petit, le train et le tram ont bouleversé la relation au temps et à l’espace, accélérant le rythme de vie et rapprochant les destinations lointaines."

Une vie trépidante durant toute la première moitié du 20esiècle. Magasins, hôtels, restaurants, le quartier de la gare grouille. Toute l’activité locale y converge."Assez rapidement, dès la création des congés payés, on constate même le développement du tourisme."

Mais tous les espoirs amenés par les locomotives à Flobecq ont commencé à s’essouffler dans les années 50. Plus de trams dès 1954 pour la ligne Ath-Flobecq. La ligne vicinale Flobecq-Grammont a perduré deux années de plus pour les voyageurs (septembre 1956) et quatre pour les marchandises (1958).

En ce qui concerne les trains, le service voyageurs de la ligne 87 est supprimé en 1960 et celui de la ligne 82 deux années plus tard. Les marchandises ont quant à elles bénéficié d’un sursis sur la ligne 87 (1965), celui de la ligne 82 ayant stoppé ce service en 1961.

Un passé florissant qui n’est donc pas si lointain."Les jeunes ne se rendent pas compte qu’il y a à peine 100 ans on s’éclairait encore à la lampe à pétrole!", conclut Sylviane Marbaix-Lison.