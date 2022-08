Ce dimanche 7 août, de 11h à 17h30, rue Haut Aulnoy à Meslin-l’Évêque, plus de 600 personnes seront accueillies par l’équipe professionnelle de soigneurs des refuges, aidée pour l’occasion par 80 bénévoles.

Toujours plus d’animaux pris en charge

Animaux en Péril est connue pour son action en faveur des chevaux et animaux de ferme maltraités. Les trois refuges de l’ASBL hébergent désormais 500 pensionnaires au quotidien, dont plus de 300 grands mammifères (équidés, bovins, cochons, moutons et chèvres). Ce chiffre est en constante augmentation et est principalement dû aux importantes saisies effectuées ces dernières années.

Afin de pouvoir accueillir ce nombre croissant d’animaux, l’ASBL a consenti à de nouveaux importants investissements dans l’objectif d’augmenter sa capacité d’accueil et améliorer les conditions de prise en charge et de détention des animaux de ferme et équidés.

L’association a acquis une douzaine d’hectares supplémentaires et aménagé de nouveaux parcs pour certaines espèces. En outre, Animaux en Péril dispose aujourd’hui d’un troisième refuge, agréé en 2021.

Une nouvelle unité de soins à découvrir

Enfin, l’élément principal que les donateurs découvriront dimanche est la nouvelle unité de soins et de quarantaine. Bien que ce bâtiment flambant neuf a été inauguré officiellement il y a quelques mois par la ministre en charge du Bien-Être animal, Céline Tellier, Animaux en Péril réalisera son inauguration publique ce dimanche.

Avec cette nouvelle installation, construite sur le site principal, Animaux en Péril accueille les nouveaux arrivants dans des conditions optimales et les animaux en soins bénéficient maintenant d’une meilleure qualité d’hébergement. Le nouveau bâtiment a été aménagé avec ce qui se fait de mieux en matière de confort et d’équipement afin de répondre aux meilleurs standards sanitaires et de bien-être (boxes capitonnés, pont roulant, balance ancrée dans le sol, solarium dernière génération…).

Les principaux donateurs mis à l’honneur

L’association vit du soutien exclusif de ses donateurs. Marraines et Parrains apportent aux refuges un support financier continu qui s’incarne dans leur relation privilégiée avec un ou plusieurs animaux des sanctuaires. La formule de parrainage couvre à elle seule plus d’un quart du budget annuel de l’association. Accessible sur invitation uniquement, la grande Fête des Marraines et Parrains se veut un hommage à cet engagement.