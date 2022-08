Des nouveaux travaux au musée d’Histoire naturelle de Tournai dans le cadre de «Tourisme pour tous»

Pour rappel, ces derniers - qui concernaient principalement la mise en conformité des installations électriques - s’inscrivent dans le cadre du projet "Tourisme pour tous", porté par la Région Wallonne ce qui a permis d’obtenir des subsides à hauteur de 60% du coût des travaux.

C’est dans le cadre de ce même dossier qu’a déjà été installée une place réservée aux PMR juste à côté de l’entrée du musée et que sont aussi désormais proposées des visites audioguidées à déclenchement automatique. Ce qui permet aussi d’adapter au mieux la sonorisation en fonction des thèmes présentés.

Une nouvelle signalétique, plus spécifiquement à l’intention des personnes souffrant d’un handicap sera, elle aussi, prochainement mise en place.

Le dernier volet d’un projet initié il y a plus de trois ans

Le nouveau chantier, qui devrait s’ouvrir encore avant la fin de cette année, constitue le dernier volet de ce vaste programme destiné à améliorer l’accueil de tous et particulièrement, des personnes souffrant d’un handicap.

Cette ultime phase aurait en principe dû clôturer plus tôt ce projet lancé il y a environ trois ans mais elle a pris du retard pour diverses raisons administratives.

Quoi qu’il en soit, cette fois, c’est fait, l’annonce officielle est tombée, le marché a bel et bien été attribué et une somme de 48879 € (HTVA) a été délivrée par la Région Wallonne pour clore ce projet par des travaux qui, concrètement, se traduiront par l’installation d’un élévateur PMR entre la salle de l’éléphant (Miss Djeck) et la salle des expositions temporaires.

Dans le même temps, les toilettes seront entièrement réaménagées et, elle aussi, adaptées aux personnes à mobilité réduite.

"Les rampes d’accès qui permettent aux PMR de rejoindre la salle d’expo ont été installées en 2000, précise Christophe Rémy, conservateur du musée,mais elles ne sont plus adaptées aux chaises roulantes actuelles qui se veulent plus sophistiquées qu’il y a vingt ans.

Aussi, il n’est pas rare que des visiteurs en chaise roulante ne puissent pas accéder à la salle d’expo pour des raisons de sécurité…"