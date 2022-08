Les plaines de Dranouter réaménagées

Depuis 2015, ce festival à la campagne est un doux mélange de concerts percutants, de divertissements originaux et de lieux de restaurations surprenants. Pour rendre le festival encore plus confortable, le site du festival a été renouvelé avec la nouvelle scène principale "Château" ayant un revêtement pavé. L’immense chapiteau bleu britannique Kayam connu depuis 20 ans sera remplacé, notamment pour cause de Brexit, par une structure allemande plus confortable. Une autre zone de fête est renouvelée près du camping avec une tente Palace pour les concerts et un nouveau chapiteau Cirque avec des terrasses supplémentaires et bars à thème!

«Tous différents, tous bienvenus, tous Dranouter»

Sous cette devise, le festival lance cette année une campagne proactive visant les comportements (les abus) dans de nombreux domaines (alcool et drogue) et appelant au respect interpersonnel.

Afin de garantir un festival de qualité mais plus fluide, il y aura moins de tickets en vente."La recherche de bénévoles est moins évidente cette année passant de 1000 à 850. En restructurant les coulisses et en réorganisant notre site, nous avons déjà pris en compte une diminution du nombre de bénévoles après le corona. Ce festival familial de trois jours repose pour la plupart sur des bénévoles, à divers postes. Ils sont indispensables pour l’organisation"précise Bavo Vanden Broeck, directeur du festival

Demandez le programme

Voici quelques points forts. Le vendredi 5 aoûtà 20h30, ce sera le retour après 40 ans du folk flamand Madou suivi à 21h15 du brassband allemand Querbeat et à 22h15 de Go A, groupe folk ukrainien. Pour terminer à 23h15 avec Rodrigo Y Gabriela, le bien connu duo acoustique mexicain à la guitare.

Le samedi 6, de nombreux artistes se produiront dont Dadi Freyr à 15h, représentant islandais au concours Eurovision de 2020 et à 17h du pop flamand avec SX Unplugged. En soirée, vous pourrez applaudir à 19h le groupe anglais Tindersticks, à 21h le troubadour flamand Tourist LeMC

Le dimanche 7après de nombreux artistes belges (Yevgueni, Sylvie Kreusch, intergalactic Lovers.) festival se clôturera à 22h avec la chanteuse française Zaz, de retour à Dranouter avant d’aller chanter Piaf à Las Vegas.

Notons que le Festival Dranouter 2022 mettra aussi en vedette des artistes écossais, dans le cadre du projet "Showcase Scotland Expo". Grâce à cette collaboration, les meilleurs du folk écossais seront sur scène comme Immar le dimanche à 17h30 groupe traditionnel écossais.

Le slogan "Festival Of New Traditions", montre clairement une programmation pour le folk et les racines de la musique, complétée par une sélection rigoureusement choisie d’artistes étrangers et belges, incluant des perles inconnues.