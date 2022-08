Ce n’était pas une fake news: les pavés de la rue Saint-Martin devraient bien être revendus comme souvenirs à Tournai

Contrairement à ce que certains prétendaient, ces derniers n’étaient en réalité pas emportés comme souvenirs par des touristes de passage ou des autochtones, mais ils étaient tout simplement retirés par les ouvriers communaux là où ils se déchaussaient afin d’éviter tout accident (et vol).

Nous avions alors rappelé que l’autorité communale tournaisienne avait introduit une demande de permis d’urbanisme afin de remplacer ces pavés par un recouvrement en béton désactivé (imprimé). Une perspective qui avait fait bondir plusieurs défenseurs du patrimoine estimant qu’il s’agirait là d’un crime de lèse monuments repris sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, la rue Saint-Martin débouchant sur le beffroi et la cathédrale.

Certains pavés resteront sur les trottoirs et la voirie

Dès que l’occasion lui en est donnée, le bourgmestre de Tournai réaffirme haut et fort sa volonté de remplacer les (enfin, certains) pavés de la rue Saint-Martin par le nouveau recouvrement précité.

Cela, notamment dans le but d’éviter d’inévitables travaux comme ceux que l’on a connu dans la rue du Cygne tous les 8 ou 10 ans."Il a fallu démonter et remonter toute cette rue alors qu’il s’agissait d’une simple réfection, mais c’est le lot à payer pour ces voiries pavées. Ce sera d’autant plus vrai pour la rue Saint-Martin que 10000 véhicules transitent par là quotidiennement", insiste le premier magistrat tournaisien."De plus, dans le cas d’espèce, notre intention est de conserver de larges zones pavées là où les trottoirs seront élargis et à l’endroit des zones de traversées piétonnes également", a encore ajouté Paul-Olivier Delannois.

Quant aux arguments patrimoniaux, il considère qu’ils ne sont pas pertinents si l’on observe ce qui a été réalisé dans d’autres villes possédant également des monuments reconnus par l’UNECO"comme à Avignon ou, plus proche de chez nous, à Gand, par exemple."

Des infos complémentaires suite à un avis de l’AWAP

Quoi qu’il en soit, l’autorité communale devra retourner sa copie de demande de permis en complétant ses motivations pour le choix d’un nouveau revêtement. Un devoir complémentaire que lui impose le fonctionnaire-délégué suite à un avis remis par l’Agence wallonne du Patrimoine, semble-t-il, et qu’elle doit rentrer pour le 31 août prochain.

Dans la perspective où l’option du béton désactivé serait retenue comme le souhaite l’autorité communale, cette dernière envisage alors très sérieusement la mise en vente de pavés sur le même modus operandi que l’opération lancée il y a quelques années par l’ASBL "Tourisme et culture" de Tournai qui proposa à la vente les ardoises de couverture de la cathédrale. Des souvenirs dont il reste toujours quelques exemplaires en vente au sein de l’Office du tourisme. Avis aux amateurs...