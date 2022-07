Non, ce n’est pas une piste de slalom qui a été récemment installée devant l’école communale de Marquain. La cinquantaine de poteaux mauves et jaunes plantés de part et d’autre de la voirie a pour but de sécuriser les abords et l’entrée de l’établissement.

"Pour la sécurité, c’est parfait, mais pourquoi un tel déploiement qui dénature le site de ce petit village de charme (très belle église) et pose beaucoup de problèmes aux riverains (plus de possibilité de se garer devant chez soi et dévalorisation des biens)?

C’est sûr, on les voit de loin... ©EdA

Certaines mauvaises langues disent même qu’il y aurait un poteau par élève.

Ne serait-il pas raisonnable de faire de même qu’en ville et se limiter à quelques poteaux, certes nécessaires (uniquement aux heures d’entrées et de sorties d’école)?", s’interroge notamment l’un de nos lecteurs.

Du côté de l’autorité communale, on nous répond ceci:"l’aménagement de sécurisation des abords de l’école communale de Marquain par le biais du mobilier Octopus fait suite à une demande des élèves de cette école.

Ceux-ci faisaient part de leur vécu quotidien et sollicitaient de libérer le trottoir du stationnement des voitures afin de pouvoir l’emprunter pour se rendre en sécurité à l’école sans devoir marcher sur la route.

Sur cette base un rapport de police et un croquis d’implantation des piquets ont été établis suite à une visite de l’inspecteur de la sécurité routière de la Région Wallonne.

L’aménagement mis en œuvre est le reflet de ce rapport."

Certes, mais l’on est aussi en droit de se demander si une sécurisation à outrance ne risque précisément pas de conférer un sentiment de fausse sécurité à ceux qui arpentent quotidiennement les lieux.

Elle ne remplacera sans doute jamais non plus une (bonne) éducation au respect des règles de conduite, que l’on soit piéton ou automobiliste. Ou au pire un PV qui, lui, a au moins le mérite d’être plus discret…