Des travaux jusque mi-septembre dans le quartier du Foubertsart à Lessines

Du lundi 1er août au vendredi 16 septembre, de nouvelles conduites de gaz et des câbles téléphoniques seront posés à Lessines, dans le tronçon de l’axe formé par le sentier du Foubertsart, l’avenue des Sarts et le chemin du Foubertsart, compris entre le carrefour formé d’une part avec le chemin du Foubertsart et le chemin de Mons à Gand d’autre part.