Depuis quelques semaines, le carrefour en haut du Paradis a retrouvé son hôte à savoir un splendide crucifix (et non calvaire vu l’absence des deux croix des larrons). C’est grâce à la famille Eeman que ce lieu a retrouvé toute sa splendeur. Grâce à elle, le calvaire a subi une complète restauration et le site a été réaménagé.

Maintenant, osons espérer qu’au pied de ce crucifix ne viennent plus s’amasser des dizaines sacs-poubelle ou PMC comme c’était le cas depuis plusieurs années.

Rappelons d’ailleurs que le règlement communal stipule que les usagers doivent déposer leurs sacs de déchets devant l’immeuble qu’ils occupent à l’alignement des propriétés. Les dépôts sur la voie publique ou les endroits privés accessibles au public et autres lieux formant l’espace public sont interdits.