Une trentaine de vélos volés par le toit chez Want You Bike à Tournai

Cette nuit de mardi à mercredi, en effet, une trentaine de vélos ont été dérobés au sein de cet établissement.

Pour parvenir à leurs fins, les voleurs ont réalisé des trous dans la toiture à trois endroits différents. Ils ont ensuite utilisé des cordes pour accrocher les vélos situés quelques mètres plus bas et les sortir par les ouvertures en question.

On ignore si ce vol a un rapport avec celui dont a été victime la société événementielle située sur le même quai mais l’on sait que le camion dérobé sur le terrain d’Attitude Show a servi à commettre un autre vol au cours de la même nuit.

Or, ce camion a été retrouvé abandonné de l’autre côté du quai quelques heures plus tard, on peut légitimement imaginer qu’il aurait pu être utilisé pour faciliter le vol de cycles.

Inutile de préciser que le préjudice encouru par Want You Bike est très important. Une plainte a été déposée auprès de la police et le parquet de Tournai a été avisé. Une enquête est en cours.