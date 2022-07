Le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’elle ne laisse personne indifférent, cette curieuse maquette en bois évoquant la cathédrale au pied de laquelle elle s’élève sur une hauteur de plus de deux mètres.

Des morceaux de meubles, de palettes et autres vois de récupération ont servi de matériaux de construction. ©EdA

Ce qui surprend, ce sont les matériaux utilisés pour la confectionner: des morceaux de palettes, d’anciennes portes, des parties de meubles… que du bois de récupération, en réalité.

Et pour cause, cette réalisation est le fruit du travail mené par une vingtaine de jeunes ayant pris part, la semaine dernière, à un atelier écoresponsable mis sur pied dans le cadre de l’opération "C’est l’été" sous la houlette de trois maisons de jeunes tournaisiennes: Masure 14, Port’Ouverte et Canal J (service d’action en milieu ouvert).

Pourra-t-on encore la voir dans le cadre d’«Art dans la ville»?

Les ateliers n’auront en réalité été organisés que durant quatre après-midi et c’est pendant ce court laps de temps que les jeunes ont réussi l’exploit de réaliser cette cathédrale entièrement composée de matériaux qui étaient, pour la plupart, destinés à être jetés au parc à containers. ©EdA

"Baptisé ‘‘sculpture monumentale’’, l’atelier à la base de cette création est l’un des 46 proposés par les trois maisons de jeunes dans le cadre de l’opération "C’est l’été", explique Joachim Chajia, coordinateur de Masure 14.Ici, ils ont été une vingtaine de jeunes âgés entre 12 et 26 ans à y avoir pris part(N.D.L.R.: il existe aussi des ateliers pour les plus jeunes). La volonté était de représenter une église avec des matériaux de récupération mais après une visite sur les lieux, c’est la cathédrale qui s’est imposée comme une évidence…"

Les matières premières, les jeunes les ont notamment trouvées auprès de la Ressourcerie mais aussi au recyparc ou encore chez des particuliers.

Au-delà de l’aspect artistique de la démarche, il y a aussi - et surtout - ce message qu’entend véhiculer ce type d’atelier au sein duquel une nouvelle vie est donnée à ce que l’on pourrait de prime abord considérer comme des vulgaires déchets. Le message est manifestement aussi bien perçu par les touristes et promeneurs qui n’hésitent pas à réaliser un selfie devant l’œuvre.

Avec l’espoir que celle-ci sera aussi durable.

"Qu’elle puisse rester en place au moins durant l’opération "l’Art dans la ville" en octobre prochain, après, on verra…", espère Joachim Chajia.

Et pourquoi pas, la transférer ensuite sous le porche de Notre-Dame?