«L’Étang des Légendes» répond aux envies de sa clientèle

Car Félix Hutereau, qui a cédé sa place derrière les fourneaux au nouveau venu, n’est jamais loin, en cas de coup de feu, mais il peut aussi de cette façon superviser les deux établissements qu’il gère avec Maxance Delacenserie.

Deux chefs pour le prix d’un

Tout est parti du Chaudron des Légendes , la taverne ouverte a en 2011 sur le site Quintine à Ellezelles. "O n a repris l’exploitation avec Gilles Brotcorne il y a six ans, explique l’Athois d’origine, formé à Vauban comme apprenti et qui a travaillé pendant dix ans au Mercie r, sur la Grand-Place: Plus récemment, Max, qui était responsable de salle et que j‘avais connu là-bas à Ath, a emboîté le pas, s’occupant aussi de l’aspect administratif ." La réussite est au rendez-vous: avec ses 280 places, la brasserie affiche parfois complet! " Et puis, il y a deux ans, Christophe Moulard, le propriétaire du Chalet de l’Étang, un client régulier avec qui je m’entends bien, est venu me voir pour me demander si je ne connaissais pas des jeunes susceptibles de reprendre cet établissement , poursuit Félix: j’étais curieux et j’ai demandé à vo ir l’espace et le potentiel du lieu. D’abord en photos, et j’ai tout de suite aimé. Puis quand je suis venu sur place, le village, avec son église, m’a immédiatement plu. Une petite étincelle en moi m’a dit: “Fonce”… Mais je n’ai pas voulu louer tel que c’était. J’étais prêt à mettre le prix si le bâtiment était remis en ordre. Au départ, on devait travailler indépendamment de la Brasserie. Le Covid a freiné les choses. J’ai même voulu tout arrêter… Puis, Pierre Delcoigne m’a remotivé en proposant à la fois d’investir lui-même dans le projet (cuisine, bar, mobilier, déco intérieure…) tout en demandant à Maxance de nous rejoindr e. O n s’est d’abord dit qu’avec le cachet du site, on pouvait se diriger plus vers une brasserie fine, qui serait digne de ce magnifique endroit. Plus raffinée, pas plus chère, ni gastronomique, mais avec des éléments un peu plus cuisinés et mieux dressés, des petites chips de légumes, une béarnaise maison…"

Une cuisine plus raffinée

La nouvelle carte offre un choix plus étoffé (" y compris des frites, ce qui correspond à une demande de certains clients "), et une carte concoctée par le nouveau chef, un autodidacte qui a derrière lui douze ans de cuisine (de La Petite fontaine à Pipaix au Bistro de Jean-Phi Watteyne à Mons en passant par le British à Tournai), avec l’aval de Félix: "" J’ai un chef de chaque côté. Ça me permet de jouer la roue de secours s’il se passe quoi que ce soit, de subvenir aux attentes des deux clientèles, et de lâcher aussi un peu de lest pour profiter de la vie de famille. Avec Max, on se relaie. Je connais mon travail, ce qui me permet auss i de critiquer et d’amé liorer …" La déco a été pensée comme une cabane de pêcheur, avec beaucoup de bois, une fresque très colorée, une barque retournée au plafond et l’étonnante toiture apparente en zinc qui aurait plu à son regretté papa, architecte d’intérieur. Le restaurant peut assurer 86 couverts à l’intérieur, et dispose de 140 places avec la terrasse. L’étang fait aussi l’objet de plusieurs projets: mise en place de pédalos, petit festival musical familial, marché de Noël l’hiver, etc. Le succès est au rendez-vous, et les retours excellents: " Certains ont encore un peu de mal à identifier l’établissement. S’ils le souhaitent, ils peuvent ne pas tenir compte de l’adjectif fine. On est en chemise-cravate, on a de la belle vaisselle, mais on ne vise pas pour autant un service haut de gamme. Nous sommes une brasserie, nous n’avons pas d’autre prétention que de sublimer les produits. En offrant de la convivialité ."