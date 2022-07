Les cyclistes nudistes respecteront-ils l’interdiction de circuler dans le plus simple appareil à Lille et à Tournai?

C’est en effet ce jour que le "Mouvement naturiste" - lancé dans la région de Rennes le 14 juillet dernier - dev(r)ait transiter par Tournai dans le cadre d’une étape transfrontalière devant conduire les adeptes de la discipline vers la capitale de la Métropole du Nord. Le premier magistrat tournaisien avait expliqué ne pas pouvoir donner son accord notamment en raison de" la présence d’enfants sur le parcours, sachant qu’un carrousel leur est spécifiquement destiné sur la Grand-place, et les risques d’incidents potentiels liés à la manifestation (obligation/imposition de la vision de corps nus) dans l’espace public"

Pas de ça à Lille non plus, dixit le préfet du Nord

De l’autre côté de la frontière, le préfet du Nord a également interdit le passage de cette manifestation, non seulement à Lille, mais aussi sur le territoire des différentes localités sur lesquelles s’exercent ses compétences, soit Willems, Tressin, Baisieux, Forest-sur-Marque, Villeneuve d’Ascq et Mons-en-Baroeul.

"le parcours envisagé prévoit des passages hyper urbains, sur des chemins de randonnée touristiques très fréquentés, dans des lieux accessibles aux yeux d’un nombreux public familial en cette période estivale, favorisant l’exposition du cortège au plus grand nombre", et que"l’exhibition sexuelle est susceptible de produire des troubles à l’ordre public", a-t-il notamment déclaré à nos confrères de la Voix du Nord pour justifier sa décision.

Certains disent sur les réseaux qu’ils viendront quand même...

On sait, pour l’avoir lu sur les réseaux sociaux, que des adeptes du "Mouvement naturiste" se disent prêts à braver les interdictions formulées à leur égard de part et d’autre de la frontière.

Ceux-ci estiment que leur action - qui vise à défendre les cyclistes et les modes de transports doux mais aussi à alerter les citoyens sur les dangers du réchauffement climatique - mérite le risque de se voir infliger une amende. Cette dernière sera - au minimum administrative - pour ceux et celles qui viendraient dans le plus simple appareil, ce samedi à Tournai. Ce qui peut représenter plusieurs centaines d’Euros pour les nudistes qui se feraient verbaliser.

Une menace qui n’est ne semble-t-il pas de nature à refroidir leurs ardeurs…