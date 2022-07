Au-delà des remparts, le long de l'Escaut, le site du bassin intéresse son voisin, la firme cimentière Dapsens dont la proposition faite à la ville est un vrai cadeau.

Un échange bien venu

Vingt minutes seulement, le conseil n'est guère suivi. ©EdA

Le Conseil Communal du 1er août 1924 ouvre la voie lorsqu'il acte que "V u la proposition de la SA Alexandre Dapsens d'acquérir par voie d'échange la propriété dite Bassin d'Allain et ce, moyennant de céder à la ville un terrain situé à front du Bld Walter de Marvis d'une contenance de 21 ares 17 ca sur un front de 65 mètres, sur lequel la Société intéressée construira à ses frais exclusifs un bassin de natation comprenant une piscine de même nature que l'actuelle, 50 cabines, tuyauteries d'amenée et d'évacuation des eaux et une maison pour concierge, garage pour vélos et dépendances ", La convention est signée en raison de l'hygiène et de la salubrité publique…

Le bassin se situera à l'extrémité de la carrière des Bastions (cette appellation est due à la présence du bastion d'Antoing de Louis XIV).

Sans attendre

Dapsens ne perd pas de temps et organise les travaux en fonction d'un premier projet – peu amendé par la suite — accepté en février 1924. Il en confie dès février 1925 l'exécution à la "Société Générale d'entreprises de Construction" de Bruxelles. Avec injonction de terminer au plus tard en juin 1926.

C'est un gros chantier dont il ne nous est pas possible de suivre l'évolution car, à la piscine elle-même s'ajoutent les abords, murs de trois mètres de haut, la conciergerie très importante avec même une buvette et des sanitaires…

Et l'eau? Facile, elle sera prise dans l’Escaut au moyen de canalisations de pompage et de refoulement enterrées dans l'accotement du bld W. de Marvis.

À l'arrivée, elle est filtrée, question d'hygiène. Ce pompage est facturé par Dapsens à la Ville; en 1951, il a fourni 12.860 M3à raison d'un prix qui fait sourire aujourd'hui: 0,2283 frs soit un coût total de 2935, 95 frs.

Populaire et joyeux

Très vite, le "Marvis" reçoit l'assentiment du public, du moins durant la bonne saison. Son environnement y est plus aéré, plus libre. C'est durant les grandes vacances que Marvis est surtout fréquenté; les jeunes sont libres et l'eau y est enfin à température correcte, ce qui n'est pas le cas lors de l'ouverture, les dix degrés étant péniblement atteints, qui ne décourage pas ce groupe des Persévérants qui sont à la porte dès 7 h. Normal que l'eau soit fraîche car la superficie du bassin est de mille soixante mètres carrés, ce qui nécessite un volume d'eau de mille sept cents mètres cubes.

Il y a d'autres occupants durant l'été tels les cercles de natation locaux. Comme le Polo Rouge qui, lors de sa fondation en 1919 n'a que l'Escaut pour s'ébattre. Est-ce lui qui signe une convention pour s'y entraîner l'été (l'hiver c'est à Lille) dès 1925? Soit avant le fin des travaux.

Le tremplin a du succès ou est-ce pour se faire admirer des filles? ©EdA

Le Club de natation local quitte Madame l'été. En 1948 son président H. Henard demande "q ue soit installée à Marvis une girafe avec tremplin comme au bassin Madame pour des concours de plongée ". La ville accepte mais réalise la girafe dans les ateliers communaux (15.000 frs) et n'achète que le tremplin (7500 frs) à une firme bruxelloise.

Marvis n'a pas résisté à la modernité, le bassin est vide, la fontaine se sent bien solitaire. ©EdA

Les années passent et consacreront l'inadéquation de Marvis, malgré de gros travaux. On discute ferme à l'hôtel de ville mais la raison l'emporte: on vend l'ensemble du site et aliène la propriété en 1982 à la Teinturerie des Sept Fontaines qui y refroidit ses cuves.

En mars 1993, les bulls n'en laisseront nulle trace.

