" On prend nos œufs chez Zœufs Best (Maulde), et le beurre vient de la Ferme de Mianvaing, dans le village. Pour la viande, nous nous fournissons à l’abattoir de Renaix, et les bêtes proviennent d’élevages Blanc-Bleu de la région. J’aime bientravailler en direct avec le producteur , sans passer par un intermédiaire ", explique Félix Hutereau. Les porcs sont élevés à la Rigaudrye à Ellezelles, à la Césse de l’ratte , la boucherie à la ferme de Stéphane Van Nieuwenhuyze et sa famille: " Il élève des cochons, et transforme toutes les salaisons à sa façon. Par exemple, pour les ribs, il les trempe dans une saumure, ce qui donne un goût et une couleur assez spécifiques à la viande. On propose aussi du lard venant de sa ferme sur la carte ."

Pour les fromages, continue Félix, " on va travailler avec la ferme de Foucaumont, à Villers Saint-Amand. Les légumes, nous les achetons en hiver au Trimont, à Chapelle-à-Wattines, ou directement chez le producteur bio Peter Frishkorn à Wodecq. Et je recherche aussi activement un maraîcher ici, dans les environs. "

Les glaces viennent de Bouvignies (Aux délices de la Raspierre), " et nous allons bientôt accueillir une pâtissière qui va venir pour faire les desserts maison ."