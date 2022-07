Les geôles nazies de l’athénée Campin de Tournai seront numérisées mais pas classées (vidéo)

Via des photos reprises sur des panneaux didactiques réalisés par les élèves de 5e et 6e secondaires de l’option histoire de l’athénée, mais aussi à travers une œuvre monumentale de street art de 7 m sur 3, graffée par des jeunes de Masure 14 en collaboration avec la Province (Hainaut mémoire) sur le mur du parking de la section maternelle, l’existence des cellules nazies situées dans les caves de l’établissement qui abritait jadis le couvent des sœurs de la visitation a été mise en lumière.

Un scan et une plaque commémorative pour ce «Petit patrimoine»

Les geôles sont situées dans les caves de l’athénée Campin. ©EdA

Marqué par la visite des lieux lors d’un contact qu’il eut avec Guy Derasse, vice-président du CNPPA, le député Jean-Luc Crucke estimait que cette mise en lumière "est une douloureuse aubaine dans l’indispensable réussite du travail de mémoire et une marque de respect à l’égard des combattants de la liberté..."

Plusieurs prisonniers ont laissé des traces de leur passage dans ce sinistre endroit. ©EdA

Ce dernier a interrogé la ministre du Patrimoine, Valérie de Bue, afin de savoir quelles suites seraient données à ce projet pour en assurer la pérennité.Il s’agissait aussi de savoir si le site serait classé conformément aux vœux exprimés par les intervenants qui se sont battus pour le sortir de l’oubli.

"Où en est le processus de sauvegardeet quels procédés seront utilisés?" , a en outre demandé à la ministre, le député wallon.

Celle-ci a notamment répondu que: "les échanges avec les divers acteurs de ce dossier visaient la sélection de l’outil de protection le plus adéquat au sein de l’arsenal existant afin de garantir une pérennité des inscriptions et graffitis encore visibles sur les murs de ces geôles de transit.

Sur le site, vous pouvez voir une fresque réalisée par les jeunes de Masure 14ainsi que des panneaux didactiques reprenant des clichés d’inscriptions tracées sur les murs en attendant la numérisation de ces dernières… ©EdA

Il est très rapidement apparu que le classement du bien ne répond pas favorablement aux exigences de ce type de traces dont la valeur historique et mémorielle est pourtant bien établie. C’est pourquoi il a été décidé, en date du 3 mars 2021, de recourir à son acception sur la liste du Petit Patrimoine populaire wallon, sous l’appellation déjà existante du "patrimoine militaire et commémoratif".

Dans le cadre du PPPW, une subsidiation peut être octroyée afin de protéger au mieux les inscriptions présentes dans la cave. À cette fin, il est prévu qu’une archéologue spécialisée dans la conservation des fresques anciennes se rende sur place pour préconiser les conditions optimales de conservation de ces témoignages.

De plus, l’Agence wallonne du Patrimoine a programmé, au cours de l’été 2022, la réalisation d’une numérisation intégrale en 3D des caves grâce à un scanner de dernière génération.

Cette opération permettra non seulement d’archiver l’ensemble des inscriptions encore visibles ou partiellement effacées, mais aussi de les pérenniser et de les valoriser. Enfin, mes services m’informent qu’une subvention est également envisagée en vue de réaliser une plaque commémorative et des supports pour la valorisation mémorielle des lieux…"