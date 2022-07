Initiée par l’UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime, soit l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime), "la campagne Cœur bleu" vise à mobiliser l’opinion pour lutter contre la traite des êtres humains et ses conséquences sur la société. Elle a pour objet d’encourager chacun à s’impliquer et à soutenir la lutte contre ce crime et, enfin, elle permet aussi à chacun, en "portant" un Cœur bleu, de se montrer solidaire des victimes de la traite" , peut-on lire sur le site de l’organisme précité.

La traite des êtres humains est un problème mondial qui affecte aussi la Belgique. Le phénomène touche à l’exploitation (économique ou sexuelle), mais encore à la mendicité, à la criminalité forcée et au trafic d’organes. Ces dernières années, différentes situations de crise, telles que celle du Covid-19 ou encore la guerre en Ukraine, n’ont fait qu’accroître ce problème.

Dans notre Plat pays, environ 23000 victimes sont comptées chaque année, par le Global Slavery Index.

Depuis longtemps, la Belgique est impliquée dans la lutte contre la traite des êtres humains. Elle a d’ailleurs rejoint la campagne mondiale du Cœur Bleu des Nations unies en 2019, dans le but de mieux faire connaître le phénomène aux gouvernements, entreprises, ONG et citoyens.

Le Cœur bleu symbolise le désespoir des victimes de la traite et nous rappelle la cruauté de ceux qui achètent et vendent d’autres êtres humains. L’utilisation de la couleur bleue des Nations Unies démontre également la volonté de l’Organisation de combattre ce crime contre la dignité humaine.

La gare et le beffroi en bleu

La Ville de Tournai a décidé de marquer le coup en s’associant de manière originale à cette campagne. Cela, notamment en illuminant la gare et le beffroi de bleu, samedi prochain.

Depuis ce lundi, tout citoyen qui le souhaite, peut également montrer son soutien à cette campagne en portant le pin’s officiel représentant le Cœur bleu. Celui-ci est disponible gratuitement à l’accueil de l’hôtel de ville, ainsi qu’à l’office du tourisme deTournai.

Le site de l’UNODC vous invite en outre à afficher le Cœur bleu sur votre profil Facebook, à rester connectés par Twitter ou encore à regarder des vidéos sur la traite des êtres humains sur YouTube.

Retrouvez toutes les infos sur https ://www.unodc.org/blueheart/fr/about-us.html