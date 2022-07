Les témoins qui assistèrent à la scène qui s’est déroulée samedi soir au stade d’Antoing sont unanimes pour dire que la rencontre amicale qui opposait l’équipe hurlue du Stade Mouscronnois au RAS Pays Blanc s’est déroulée de manière courtoise, mais ils sont tout aussi unanimes pour exprimer leur colère et leur dégoût face à ce qui s’est produit juste avant le match.

La piste d’athlétisme a également souffert.Ici aussi, il s’agit d’une brûlure en profondeur qui se traduit par la formation d’un trou pouvant être dangereux pour les sportifs qui viennent s’entraîner. ©ÉdA

Un peu avant l’heure du coup d’envoi prévu à 19h, une bande de supporters hurlus s’est déchaînée et a commencé par jeter des fumigènes ainsi que des pétards sur le terrain et sur la piste qui le ceint.

Une très mauvaise action – par ailleurs interdite – si l’on considère que ces deux structures sont composées d’une matière synthétique qui supporte mal les températures élevées auxquelles elles ont été soumises.

Un administrateur du club a voulu intervenir pour calmer le jeu mais il s’est fait injurier et a reçu des coups.

Manifestement très énervés, des supporters ont grimpé sur le grillage entourant le terrain et ont endommagé celui-ci en plusieurs endroits.

Il a fallu l’arrivée de deux combis de police sur les lieux pour calmer les esprits.

Des dégâts importants même s’ils ne paraissent pas spectaculaires

Le président du club antoinien, Alain Fourez, déplore ce qui s’est passé ce samedi soir.

"Il y aura une suite , nous a-t-il confié, il s’agira d’évaluer les dégâts tant au terrain qu’à la piste afin d’envisager une demande de réparation aux responsables"

Vu de l’extérieur, les dégâts ne semblent pas énormes, ils pourraient pourtant engendrer d’énormes frais de réparation.En effet, par la chaleur qu’ils dégageaient, pétards et fumigènes ont fait fondre le revêtement du terrain et des pistes, sur une superficie limitée certes, mais bien en profondeur.

"Or, avec ce type de revêtement synthétique, pas question de se contenter d’une simple rustine en guise de réparation" , nous a confié un responsable du club sur le site.

C’est une bande entière de gazon synthétique, d’une largeur de deux mètres et large comme un terrain de foot qu’il faudra vraisemblablement remplacer.

Le comble, c’est que les auteurs des faits avaient juste devant leurs yeux cette affiche placardée contre le grillage et sur laquelle est inscrite cette phrase dont ils auraient été intelligents de s’inspirer: "We are fair-play".

Une qualité qui, fort heureusement, a caractérisé la rencontre qui a suivi les événements et dont l’issue a consacré l’équipe locale avec un score de 3-2.

Comme quoi, il y a quand même une morale à cette histoire…