Les chauffeurs d’autocars de tourisme en pénurie:«Nous n’avons jamais connu cela!»

«Nous devons refuser des destinations»

Au sein de la Wallonie picarde, la société Leroy, spécialisée dans les voyages en autocars lance un véritable appel à l’aide. " Nous manquons de personnel à 200% ", indique la responsable. " Nous n’avons jamais connu cela. Il nous manque 3/4 de chauffeurs. Le coronavirus a bien entendu fait beaucoup de dégâts. Avec l’arrêt du secteur du tourisme, certains chauffeurs ont décidé de changer de voie. De plus, cela reste un métier qui engendre des inconvénients au niveau de la vie de famille. Partir à 3 heures du matin et revenir à 23 heures, n’est pas à exclure. De ce fait, ils ont pris de nouvelles habitudes et la majorité n’a pas envie de réellement reprendre ".

Afin de combler ce manque, la compagnie n’hésite pas à publier des annonces à la recherche de la perle rare ou de chauffeurs occasionnels. " Nous sommes obligés de baisser les critères de sélection. Malheureusement, nous n’avons pas le choix. Un chauffeur spécialisé doit répondre à plusieurs caractéristiques. Désormais, si une personne conduit bien et à un minimum de politesse, on fait avec. Fort heureusement, nous comptons effectuer des formations en interne dans les mois qui arrivent ".

Face à cette problématique qui existe depuis la reprise du secteur du tourisme. " Nous ne sommes pas les seuls à connaître cette situation, tout le secteur est impacté. Nous devons même refuser des commandes ou des destinations par manque de chauffeurs ", conclut la responsable de la société Leroy.