Péruwelz : le pari "ôdacieux" mais payant de Rudy Pottevin

"C’était le jour de ma communion, se souvient le Péruwelzien. J’ai dit que je voulais faire cuisinier. J’étais toujours dans les cuisines. Mon père m’a assuré qu’on en reparlerait le lendemain. Il m’a mis en garde: tu devras travailler pendant que les copains s’amusent".

Mais le virus avait déjà fait son effet. Direction l’ITMA dès l’âge de 13 ans pour Rudy, qui a ensuite toujours travaillé dans le secteur de la restauration au gré des opportunités qui se présentaient.

"Je suis resté dix ans à l’hôtel Maisières face au Shape et j’ai également exercé dans d’autres établissements du même groupe. J’ai pas mal bourlingué. J’ai bossé ans les Fagnes notamment puis je suis revenu plus près de chez moi.J’ai par exemple travaillé à l’Envers du Décor.J’avais également passé cinq ans chez un service-traiteur à Wauthier-Braine. J’ai enfin travaillé six ans aux Pieds dans le Plat, juste après la frontière en descendant vers Condé".

Le nom du restaurant, il l’avait en tête...

Pendant le Covid, Rudy met ses idées en place. L’heure est à la réflexion.Il estime avoir fait le tour de la question en tant qu’employé et envisage de se lancer comme patron.

"Je voulais reprendre un restaurant et je savais que celui-ci était à remettre. J’ai contacté le propriétaire. Je voulais que ce soit un Péruwelzien qui reprenne cet endroit où j’avais aussi travaillé du temps de l’Impasse. Je connaissais les lieux. Dès que j’ai eu l’accord, je me suis lancé. J’ai ouvert en juin 2021".

Le nom de son restaurant, Rudy Pottevin l’avait déjà en tête depuis un petit moment.

"Le Ô pour l’homme et l’audace tout simplement parce que j’avais alors 52 ans quand j’ai commencé cette nouvelle aventure professionnelle et que c’est tout de même un pari audacieux quand on y pense".

Quand ils sortent, les clients n’ont plus faim!

Dans son établissement, Rudy Pottevin propose une cuisine française traditionnelle. Il travaille seul aux fourneaux avec parfois un stagiaire et s’appuie aussi sur un employé en salle, ainsi qu’un job étudiant.

Les coups de projecteurs et les paillettes ne l’intéressent pas vraiment: "Je ne cherche pas à gagner quelque chose. La plus belle reconnaissance, c’est celle des clients. Je fais la cuisine que je sais faire, pas autre chose. Quand les gens sortent d’ici, ils n’ont pas faim".

Le Covid, il l’assure, a eu des conséquences au niveau du recrutement du personnel, de plus en plus difficile: " Trouver un apprenti devient impossible et concernant le personnel en salle, ce n’est pas évident non plus".

À propos de sa présence sur les réseaux sociaux, Rudy a cette formule: "Ce n’est pas indispensable mais c’est une généralité". C’est quand même l’occasion d’y dévoiler ses plats et suggestions du moment.

À 53 ans désormais, Rudy Pottevin n’a jamais envisagé de faire autre chose: "Je ne me souviens pas avoir eu envie d’exercer un autre métier"!

Il espère que l’Ôdace sera sa dernière aventure professionnelle : " Je pense que c’est bien parti. On travaille vraiment pas mal depuis le début, même s’il y a des semaines qui fonctionnent mieux que d’autres. Globalement, nous pouvons être satisfaits".

Depuis qu’il a lancé l’Ôdace, Rudy Pottevin travaille avec plusieurs enseignes bien connues de l’entité péruwelzienne, comme Gervin et la brasserie Caulier pour une partie des breuvages.

"Pour le pain, c’est chez la boulangerie Foucart, toujours sur Péruwelz, que je me fournis. Je collabore aussi avec la maison des Vins fins à Mons et j’en suis très content. Le poisson, lui, arrive directement de Zeebrugge".

Un chef doit pouvoir s’adapter et aussi bien connaître les goûts des clients. "Rognons, ris de veau, entrecôte: ça cartonne. Le mardi, je téléphone au marchand de poissons et en fonction de ce qu’il propose, je commande. J’apprécie beaucoup les Saint-Jacques, les crustacés en général, les huîtres. Encore une fois, il y a des produits qui sont vraiment de saison et d’autres qu’on peut proposer tout au long de l’année".

«Une cuisine généreuse et de qualité»

Vincent Stiévenart (distillerie Gervin) est un inconditionnel de l’enseigne péruwelzienne. ©EdA

Vincent Stiévenart, patron de la distillerie Gervin à Baugnies, connaît bien Rudy Pottevin. Et pour cause: " Nous nous connaissons depuis une trentaine d’années. Rudy a notamment travaillé dans le restaurant gastronomique de mes parents" , précise Vincent.

Ce dernier ne tarit pas d’éloges sur le chef: " Rudy a toujours été un très bon chef. Il n’est pas du genre à se mettre en avant et à s’exposer mais il propose une cuisine à la fois gourmande et raffinée. Une cuisine traditionnelle française généreuse et qualitative. Ses cuissons et assaisonnements sont très bien maîtrisés.

En règle générale, quand je vais au restaurant, j’aime découvrir des plats et ne pas toujours manger la même chose. Quand je vais manger chez Rudy, il y a pas mal de plats qui me donnent envie, donc c’est compliqué. J’essaie à chaque fois avec ma femme de manger quelque chose de différent".

Vincent Stiévenart confirme que Rudy Pottevin cuisine de magnifiques poissons et aussi de beaux morceaux de viande: "Dès qu’il s’est lancé, nous avons collaboré. Je sais que son cocktail maison est réalisé avec un de mes produits. Il met plusieurs de mes alcools à sa carte".

Selon Vincent Stiévenart, Rudy Pottevin est une valeur sûre: " Dans tous les endroits où il a travaillé, il a toujours fait du bon boulot".