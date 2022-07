La suppression du sentier 176 «cassée»

D’autres, rappelle Michel Richart de l’association Les Sentiers du Vert Savoir ne voulaient pas en faire leur deuil: " Des citoyens, soucieux de la préservation du domaine public, militants de la réhabilitation de sentiers, avaient introduit via l’ASBL Chemins de Wallonie un recours auprès du gouvernement wallon le 18 février 2022."

«D’une utilité urgente»

Ce 29 juin, une directive ministérielle a refusé la décision de suppression communale, annonce M. Richart: " Le sort de ce sentier litigieux est-il en voie dénouement? Conformément au décret relatif à la petite voirie communale, l’état de droit finira-t-il par prévaloir? "

Il s’agit, selon lui, " d’une étape significative et un précédent qui confirment la validité des démarches citoyennes quand ces sentiers sont légalement et légitimement défendables. C’est une confirmation politique et administrative qui s’inscrit dans la droite ligne des discours officiels prônant la valorisation de voies lentes et douces dans le cadre des politiques d’aména gement du territoire."

Enfin, c’est pour Michel Richart, " l a reconnaissance de l’existence de ces petites voies qui, même si elles sont effectivement issues du passé, sont loin d’être vieillottes: elles sont même aujourd’hui d’une utilité urgente en termes de mobilité, de santé physique et mentale, de reconnexion avec la nature. Espérons qu’une porte s’entrouvre vers un traitement plus consensuel de ce type de problème loin des sempiternelles et stériles polémiques…"