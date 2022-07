La réouverture de l’église sera dignement fêtée

Aujourd’hui, l’heure est à la fête, mais les fabriciens préfèrent rester prudents: " Nous avons constaté que bi en que les travaux prévus fussent terminés, plusieurs problèmes n’ont pas été résolus et les avons signalés mais ceux-ci sont restés sans réponse jusqu’à présent. La fabrique est demandeuse de collaborer avec la Commune pour parachever la rénovation et préserver le patrimoine cher à notre communauté."

Une longue aventure

On ne va pas rappeler dans le détail toute la saga de l’église Sainte-Anne qui aura duré près de dix ans, mais il est utile de rappeler plusieurs éléments du dossier. Fin 2013, suite à la dégradation du bâtiment et aux dangers éventuels, la Commune interdit l’accès du bâtiment au public. Les associations locales (paroisse, jeunes, pompiers…) vont alors se mobiliser pour défendre le patrimoine et conserver un lieu de culte: pétition; constitution d’un comité du patrimoine; mise en avant des richesses patrimoniales intérieures d’exception: stalles, autels, statue de Sainte-Anne… mais aussi la charpente, qu’étudie un futur ingénieur; proposition d’activités culturelles, organisation d’activités rémunératrices (soupers, fête des voisins, balade, bal aux lampions, concert classique, etc.) en vue de participer à la restauration de l’édifice.

Dans un premier temps, après avoir rencontré les Herquegien.ne.s, la Commune décide de proposer un projet architectural dont on ne garderait que l’ancienne tour avec un lieu ouvert au milieu; les villageois s’opposent à ce projet et la Commune se résout finalement à la restauration du bâtiment. Les entreprises se mettent à l’ouvrage en août 2018, et la restauration extérieure est terminée en 2020. Mais il reste les travaux d’intérieur à effectuer: électricité, chauffage, plafonnage et peinture, etc.

Les bénévoles à pied d’œuvre

Le budget de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing étant limité, les diverses associations, Les jeunes, la paroisse, les pompiers, et bien sûr le comité du patrimoine participent financièrement au coût des gros travaux intérieurs: électricité, peinture, etc.

Toute la fabrique d’église, fraîchement renouvelée, se motive et se met elle-même au travail en plafonnant, réparant, peignant, restaurant… avec l’aide de bénévoles du village.

La sacristie a été réparée, repeinte et qu’une nouvelle ligne d’électricité y a été posée; les meubles pourris ont été évacués et remplacés.

Les bénévoles ont aussi effectué le traitement xylophage des chaises après les avoir nettoyées ainsi que le mobilier et le ponçage et repeint le mobilier en fer ainsi que nettoyé presque tous les cuivres de l’église. Ils ont nettoyé le clocher rempli de fientes de pigeons… Ils ont aussi gratté le plafonnage abîmé dans l’église. Aujourd’hui, tous peuvent être fiers du travail accompli, et ce week-end festif (voir cadrée), qui se double d’un véritable événement historique, leur est entièrement dédié. L’édifice religieux aura aussi une vocation culturelle et patrimoniale: il devrait notamment accueillir l’antique pompe à bras des Volontaires pompiers d’Herquegies.