Une multitude d’activités en l’honneur du saint fondateur de Flobecq

Le samedi 23 juillet, c’est le haut de la place fraîchement rénovée qui sera en fête avec de 16h à 17h une zumba party avec Thérèse Bogaert et à partir de 17h le Square Music Festival. En outre, le concert de FFK est prévu à 20h à la rue René Dubreucq.

Le dimanche 24 juillet , ce sera le cœur des festivités avec à 9h30 la mise en habit pour la procession au Salon du Centre (rue René Dubreucq), à 10h la messe suivie à 11h de la procession Saint-Christophe. Le verre de l’amitié et le repas organisés par le comité de la procession Saint-Christophe au Salon du Centre sont prévus vers 12h30. L’après-midi, ce sera au tour des géants de descendre dans les rues dès 15h.

Le lundi 25 juillet, après le petit-déjeuner dans les cafés du centre, on s’adonnera au traditionnel jeu de ligne dès 9h30 sur le parvis de l’hôtel de ville (inscription obligatoire à 8h30).

Enfin, le mardi 26 juillet de 8h à 13h, ce sera la braderie dans le centre du village. Elle sera suivie à 15h par le Grand Prix Robert Verleyen, une course cycliste espoirs et élites sans contrat. Au programme 10 tours de 11,7 km soit 117 km. Inscriptions et remise des prix à la RUS Flobecq (rue Lieutenant Cotton, 8). Une organisation de l’Alliance cycliste flobecquoise.

Infos et programme complet sur le site www.flobecq.be. Réservations pour le repas du dimanche auprès de Jean-Pierre Roman au 0477 56 00 07 et pour le marché nocturne, la brocante et la braderie auprès de Christelle Claus (068 44 70 04 ou c.claus@flobecq.be).