Le rééchelonnement de la dette en question au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing

Grenouilles au bain-Marie et moutons bleus

Pourtant, pour Marie-Colline Leroy, qui compare les Frasnois à des grenouilles qu’on fait bouillir à petit feu pour qu’elles ne s’échappent pas de la casserole: " nous vous avons alerté plusieurs fois sur les difficultés et vous faites comme si tout allait bien se passer en niant la part de responsabilité qui vous incombe. " Histoire d’arriver jusqu’aux élections, pour la conseillère qui réitère sa proposition de réunir autour de la table majorité et opposition en vue de rechercher ensemble des solutions qui éviteront de connaître une situation financière catastrophique après 2024.

Charlotte Parez (HC) se montre également favorable à la discussion, " mais pas question de reporter les dettes sur les générations futures. " Elle vote contre le rééchelonnement de la dette. Comme Jacques Dupire, qui compare les mandataires MR aux moutons de Panurge qui suivent le troupeau: " Je suis plus pessimiste. L’échevin des Finances parle d’un ballon d’oxygène, mais ce dernier est un peu carboné. Les illusions créées par des artifices d’écritures budgétaires ont faussé l’analyse du conseil communal. Malgré cette opération, je ne suis pas convaincu que ce rééchelonnement suffira à résoudre la situation financière durablement pour la Commune, parce que la réaction de la majorité a été trop tardive, afin de dégager les diverses solutions. Nous savons qu’au total le coût pour le Frasnois sera de plus de 1,7 million… pour pouvoir compenser certaines erreurs antérieures! On va payer 400000 euros par an jusqu’en 2027 pour rien, pas pour réaliser quelque chose. "

«On sera à l’os!»

Le groupe PS-AC n’est pas non plus favorable à la mesure: " L ’objectif est clair: retrouver une meilleure santé financière avant les prochaines élections communales en reportant la patate chaude aux prochaines législatures. La charge de la dette sera ainsi réduite de 325000 € en 2022, 419000 € en 2023 et 428000 € en 2024 mais, en contrepartie et au global, le surcoût de la charge communale s’élèvera à 1,78 million. Treize emprunts viennent à échéance en 2023 et six en 2024. Ne serait-il pas plus raisonnable de les laisser arriver à leur échéance? Vous proposez une solution à très court terme mais pas bénéfique pour l’avenir. Quand vous aurez procédé au rééchelonnement, même partiel (11 M€ sur 20 M€) et que vous aurez vendu l’ancienne école d’Anvaing et la cure d’Arc, que restera-t-il comme réserve financière pour l’avenir?"

Pour Michel Devos, qui redit que son groupe se tient à la disposition du Collège pour participer à une analyse en profondeur de la situation, "on sera à l’os! Le produit du rééchelonnement de la dette permettra, tout au plus, de maintenir les comptes des années à venir à l’équilibre avec, finalement, peu de marge de manœuvre pour financer de nouveaux projets à finaliser pour fin 2024: la maison rurale 2 M€, le projet touristique des bassins 1,5 M€, le pré-RAVeL entre Leuze et Frasnes-lez-Buissenal 1 M€, le programme d’investissement PIC-PIMACI: 5 M€, la rénovation du hall sportif 2,5 M€, sans compter le fonctionnement de la Maison rurale et du site des bassins qui va générer, dans les prochaines années, des frais récurrents auxquels la Commune devra contribuer de manière suffisante et pérenne. "

Une collaboration majorité-opposition envisageable?

Sébastien Dorchy réplique qu’il y a bien eu débat au sein du Collège, où tout le monde n’était pas d’accord sur le rééchelonnement de la dette: " C’est un choix assumé même si c’est tout à fait malheureux. Longtemps nous avons voulu l’éviter, mais les circonstances exceptionnelles (le Covid, la guerre en Ukraine, l’explosion des coûts de l’énergie, la perte de recettes et des perceptions reportées, l’indexation des salaires qui en découlera, la remontée des taux) en ont décidé autrement. Il fallait prendre ses responsabilités ." Personne dans l’opposition, estime le jeune échevin, ne fait de propositions constructives, sauf celle d’augmenter les impôts: " D’accord pour discuter ensemble, mais il faut encore trouver les bons termes. On n’a pas envie de collaborer avec des gens qui disent qu’on gère mal et qu’on ne pense qu’aux prochaines élections." Pour Vincent Duchâteau, chef de groupe MR, " le rééchelonnement de la dette n’est pas gros mot ."

L’échevin Pierre Bourdeau d’huy remerciera, lui, le Collège pour ne pas avoir touché au personnel.

Jacques Dupire et Marie-Colline diront encore que pour qui la minorité établisse un budget alternatif, " encore faudrait-il qu’on nous en donne les moyens! "

EN BREF

L e plus de voix

La bourgmestre Carine De Saint-Martin a précisé en début de conseil que si c’est le mandataire PS-AC Marian Clément qui remplaçait la conseillère MR démissionnaire Corinne Hergibo, c’est parce qu’il était le conseiller non élu obtenu le plus de voix.

Le Montrœulois a eu l’occasion de poser sa première question orale, sur la révision du revenu cadastral.

Re cours introduit

À une question de Jacques Dupire, l’échevin de l’Environnement Pierre Bourdeau d’huy a répondu que la Commune avait bien introduit dans les temps au Conseil d’État un recours contre le permis unique accordé à la société Eoly pour les trois éoliennes qui devraient être implantées le long de l’A8.

Combien de billes?

qJacques Dupire a vu que le Collège avait décidé de recharger les billes en caoutchouc du terrain de rugby d’Anvaing. Il demande à quel volume les neuf mille euros prévus correspondent-ils. Un mandataire de la majorité proposera de venir les compter lors des travaux.