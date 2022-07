Expropriation compliquée pour mettre en oeuvre le PCA Dendre-Sud à Lessines

En effet, "afin d’estimer la valeur des parcelles et immeubles dans le périmètre dudit PCA, le géomètre désigné finalise actuellement ses rapports en vue de pouvoir, ensuite, procéder aux transactions immobilières nécessaires , a expliqué la directrice générale Véronique Blondelle. Or, il apparaît que le géomètre n’a pas pu accéder à un immeuble établi dans ce périmètre, le propriétaire refusant catégoriquement l’accès. Conformément au décret réglant ce cas de figure, la Ville ne dispose pas d’autre choix que d’introduire une requête unilatérale auprès du tribunal de police du Hainaut, division Tournai, afin de solliciter du juge l’accès à l’immeuble. " Une procédure qui sera entreprise par le collège après sa récente approbation par le conseil.

Seule membre de l’opposition présente en cette période de congés, Mme Pasture s’est intéressée à la suite de la procédure.

"Le tribunal statuera et il autorisera (ou non) l’accès à l’immeuble , a développé Pascal De Handschutter. Quand l’évaluation sera à notre disposition, on saura quel prix nous pourrons mettre. On peut déroger au montant de l’estimation moyennant une motivation et dans un écart raisonnable."

Line De Mecheleer a quant à elle précisé que dans le cadre d’une expropriation judiciaire, la loi leur imposait un contact avec le propriétaire et, si le contact n’a pas lieu, l’expropriant est sanctionné. "Nous avons lancé un plan d’expropriation pour avoir un cadre juridique légal et nous avons demandé l’estimation pour l’ensemble des personnes concernées pour ne pas refaire à chaque fois un marché public. Il semblerait que ce soit le seul dossier qui pose problème dans l’ensemble de la zone d’expropriation. Nous n’avons donc pas d’autre choix que de suivre la procédure qui nous impose de faire appel au tribunal de police."