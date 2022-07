Réduire de 40% les émissions de CO2 d’ici 2030

Frasnes reste une entité profondément rurale, même si de 2006 à 2021, le pourcentage de terres agricoles est passé de 79,9% à 78,5%. Dans le même temps, la population est passée de 10967 à 11874 habitants. L’entité compte 5247 logements, dont 58,4% de "4 façades". Les Frasnois possèdent 9864 véhicules. Les émissions en CO2 du territoire communal ont diminué de 31% entre 2006 et 2015, les secteurs les plus émissifs étant le logement (48%), le transport (20%) et les industries (19%).

Retour à la sobriété

Comment atteindre les objectifs fixés?

En équipant le maximum des toitures disponibles sur Frasnes-lez-Anvaing, on parviendrait, dit le rapport, à produire autant d’électricité que les 7 éoliennes (avec les trois d’Eoly en projet) qui seraient présentes sur le territoire. Combinée à une installation de biométhanisation rurale, la part de la consommation actuelle qui pourrait ainsi être couverte par les énergies renouvelables est de 51%: sur base de ce constat, même si l’objectif de réduction de CO2 passerait de -40% à -62%, " il paraît évident qu’en plus de produire notre énergie renouvelable locale, nous devons également diminuer nos consommations d’énergies en envisageant une société plus sobre et une meilleure efficacité énergétique. "

Parmi les actions préconisées: réaliser 15% d’économie d’énergie pour le secteur du logement, 56% d’économie pour l’éclairage public, 10% pour les autres secteurs. Une liste des actions concrètes a été définie; On y retrouve la promotion des communautés d’énergie renouvelables (Coleco à Moustier, LeCaas à Frasnes…), l’isolation des logements, l’installation d’autres panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, promouvoir les véhicules électriques (bornes de recharge) et la transition modale, etc. D’ici 2030, 30% de la flotte de véhicules de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing serait électrique. Il reste donc beaucoup à faire!