Les écoles de Kain ont un plan pour la rentrée

Du 16 au 22 septembre

À deux mois de la rentrée scolaire, un plan d’actions a été mis en place par la plupart des écoles de Kain, tous réseaux confondus et c’est une originalité de la démarche. Les sections primaire et secondaire de la Sainte-Union et du collège, l’école des Apicoliers et le Saulchoir ont envisagé ensemble de quelle manière faire des progrès en matière de mobilité et rendre les abords des écoles moins dangereux.

Ce plan sera mis en application du 16 au 22 septembre, pendant la semaine de la mobilité.

Plusieurs pédibus et vélibus (des groupes d’écoliers empruntent avec des adultes formés un trajet précis à pied et à vélo) seront créés au départ de plusieurs endroits différents: place de l’Alouette, rue des Brasseurs, gare de Tournai, Kain-la-Tombe, etc. "Parfois, de bonnes habitudes se mettent assez vite en place quand les gens se rendent compte qu’ils peuvent y gagner en confort, et en gain de temps", nous dit Barbara Ledent, directrice du fondamental à la Sainte-Union de Kain. "Le rang organisé tous les jours entre la petite et la grande école est par exemple devenu un rituel qui fonctionne bien".

Les parents seront invités à privilégier le co-voiturage. Des zones tampon seront créées aux abords des écoles. "Pour que certains automobilistes se rendent compte qu’il y a moyen de se garer un peu plus loin que juste en face de l’école" .

Une mobilité globale à envisager

L’échevin de la Mobilité, Jean-François Letulle, et ses services, ont été associés à la démarche. "J’aimerais que le pôle scolaire de Kain devienne un exemple en matière de mobilité active. Il y a sur un territoire relativement restreint une forte densité qui justifie qu’on y crée une dynamique susceptible de servir de test pour d’autres endroits" .

Des projets sont déjà dans les cartons. Comme la création d’un rond-point au niveau de la rue Abbé Dropsy pour permettre aux voitures de repartir facilement d’où elles viennent. L’idée existe aussi de tester la mise à sens unique de la Drève située du côté de la Sainte-Union. "Un dispositif a déjà été mis en place pour sécuriser la rue Guillaume Charlier. C’est de mobilité globale dont il est question, ça prendra du temps mais il faut s’y mettre car le flux de véhicules risque de devenir de plus en plus important" .