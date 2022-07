Adeptes de la Petite reine, prêts à affronter la Chaîne des Monts de Wallonie picarde?

Une nouvelle signalétique faite de marquages thermocollants au sol et de panneaux métalliques est récemment apparue en bas et en haut de chacun des quatre Monts de Wapi, soit: le Mont-Saint-Aubert à Tournai, le Mont Saint-Laurent à Saint-Sauveur, la Houppe à Flobecq et le Mont-de-l’Enclus.

Il ne vous reste plus qu’à grimper à la force des mollets….:) ©EdA

Aux pieds de chacune de ces "collines" qui forgent le charme de la région, les marquages au sol indiquent le nom du site, la longueur de l’ascension, les pourcentages (moyen et maximum) de la pente et le dénivelé du tronçon. Au sommet, des panneaux reprennent le nom du Mont et l’altitude du point culminant.

Ces indications sont pensées plus spécifiquement par et pour des cyclistes, mais elles peuvent aussi intéresser ceux et celles qui souhaiteraient aborder ces différends "cols" à pied également.

Un projet transfrontalier et européen

Si l’initiative est plutôt destinée aux adeptes de la Petite reine, c’est parce qu’elle s’inscrit dans le cadre du projet européen Eurocyclo financé par Interreg.

Relever le challenge offre aussi l’occasion de découvrir des paysages superbes... ©EdA

Celui-ci "capitalise sur l’essor exceptionnel du tourisme à vélo en Europe pour créer une offre qualitative autour de trois grands itinéraires européens: EuroVelo transfrontaliers (EV3, EV4 et EV5), la Somme (V30) et la Lys permettant ainsi de réaliser une boucle de découverte de l’Eurorégion.

Ce projet global structure un vaste territoire transfrontalier aux portes des grandes régions vélotouristiques et en articulation avec les grands bassins de population.

Eurocyclo permet ainsi de créer une expérience touristique facilitée sur des axes vélos au cœur d’environnements variés: mer, campagne, ville, lacs et canaux…

Une des ambitions abordées dans le projet Eurocyclo est la création du produit d’itinérance "La Chaîne des Monts". Il s’agit d’un itinéraire cyclo-sportif qui relie les Monts de Flandre française aux Monts de Flandre et de Wallonie picarde, en empruntant le réseau points nœuds transfrontalier et l’EV5. Ce dernier est la version adaptée des 3200 km de l’itinéraire légendaire "Via Romea Francigena" qu’effectuaient, à l’époque, les pèlerins allant de l’Angleterre à Rome" , nous apprend un communiqué signé par la Maison du tourisme de Wallonie picarde et le club des Audax de Tournai.

La première ayant concrétisé cette action sur le terrain avec le précieux concours et l’expérience du club cyclotouriste historique de Tournai.

La chaîne des Monts qui, à terme, jouira d’un balisage spécifique, rassemble ainsi les ascensions les plus connues et les plus pratiquées par les habitués des deux roues.

Relevez le challenge et tirez-vous le portrait au sommet...

À ceux et celles qui se sentiraient capables de relever le défi, la Maison du tourisme de Wapi lance le "Wapi challenge", via l’application Strava bien connue des cyclistes, coureurs et randonneurs sportifs.

Si vous poursuivez votre chemin versFrasnes depuis le sommet du MontSaint-Laurent, vous découvrirez un endroit magique où il fait bon se poser avant de redescendre…. ©EdA

La règle est très simple: il s’agit de se challenger personnellement en défiant ces différentes ascensions sur lesquelles le "start et le "finish" sont clairement identifiables via les marquages évoqués plus haut.

Enregistrez le tout sur votre smartphone et l’App fera le reste...

La Maison du tourisme propose également aux performeurs de se prendre en selfie au sommet de chaque Mont et de partager les clichés avec le plus grand nombre sur les réseaux sociaux via le hashtag: #Wapichallenge.

Bon courage!

