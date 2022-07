Le lundi 27 juin dernier débutaient officiellement les opérations de démontage de la grue tombée sur l’une des nouvelles ailes du CHwapi lors de la tempête Eunice, le 18février dernier.

Ce travail n’avait pu débuter plus tôt car une enquête était - et est toujours d’ailleurs - en cours afin de déterminer les causes de cet effondrement et de dégager d’éventuelles responsabilités.

"Après quatre mois, et de nombreuses visites d’experts, l’auditorat du travail a finalement donné l’autorisation d’enlever la grue à la condition que tous les éléments de l’engin - par ailleurs saisis - soient gardés à la disposition de la justice afin que des analyses puissent être réalisées" , a précisé Didier Lefevre, directeur de l’infrastructure et de la logistique du CHwapi.

En février dernier, ce sont uniquement les éléments tombés au sol du côté du chantier, qui avaient été retirés par la société Dufour mandatée pour ce travail.

Plus de 50 tonnes sont à retirer du toit du bâtiment...

Les opérations lancées ce lundi s’avèrent beaucoup plus délicates que les précédentes car il s’agit cette fois de démonter et de retirer les éléments qui sont tombés directement sur la toiture du bâtiment et qui pourraient mettre en péril la stabilité de ce dernier.

Avec la crainte que ces opérations fragilisent davantage un bâtiment dont nul ne peut actuellement décrire avec précision l’état exact.

La flèche de la grue de 250 tonnes de chez Dufour peut monter jusqu’à 80 m de hauteur, ce qui laisse une large marge dans le cas d’espèce puisque, pour atteindre le toit du CHwapi, elle aura en réalité été déployée sur une hauteur de 52 m. ©EdA

C’est donc à un véritable travail chirurgical auquel doivent se livrer les équipes de l’entreprise Dufour placées sous la houlette d’Hugues Vanhollebeke, chargé d’affaires levage chez Dufour Transports et Manutentions SA.

Deux phases seront nécessaires pour dégager le toit de la charge de plus de cinquante tonnes qu’il doit supporter depuis l’accident.

Les contrepoids de la grue en béton pèsent chacun environ 3 tonnes et il y en avait huit à retirer de la toiture…. ©EdA

La première a été menée avec brio ce lundi matin et consistait à dégager les 8 contrepoids en béton de la grue pesant au total un peu plus de vingt tonnes.

Durant cette semaine, les équipes de Dufour vont s’atteler à démonter la nacelle et le fût de la grue tombés au centre du bâtiment.

Une opération qui nécessitera le découpage des différentes pièces métalliques avant leur évacuation au moyen d’une grue de 250 tonnes.

Une fois débarrassé du carcan métallique qui l’enserre depuis près de 5 mois, le bâtiment devra alors être examiné à la loupe afin de permettre aux experts de livrer leurs conclusions.

Mais cela, c’est une autre histoire qui risque, elle aussi, de prendre un… certains temps.