Plongée subaquatique et touristique dans le domaine De Gavers à Harelbeke (Vidéo)

De Gavers, c’est aussi et surtout une vaste réserve naturelle... ©EdA

Ce dernier fait aujourd’hui place à une vaste étendue d’eau de 65hectares où la nature a repris ses droits au fil du temps. Ce domaine est la plus grande zone de nature et de loisirs du sud-ouest de la Flandre.

Si vous aimez la marche, vous pourrez en faire le tour complet au gré d’une boucle d’environ 6 km qu’il est possible d’allonger en prenant certains chemins de traverse vous emmenant au mileu des bois, ce qui, les jours de grosse chaleur, est particulièrement appréciable.

Des activités terrestres et nautiques...

La plage est sans doute, l’une des activités les plus appréciées en cette période de grosses chaleurs… ©Com.

En effectuant le tour du domaine, vous passerez inévitablement devant un espace sécurisé et surveillé pour les nageurs avec un espace de baignade délimité par des bouées et notamment doté de toboggans, un autre espace est également réservé aux plongeurs mais celui-ci n’est bien entendu ouvert qu’aux adeptes brevetés de la discipline sous la houlette de clubs du Nord du pays.

Déplacé et détruit à 3 reprises, un moulin du XVIIIea désormais retrouvé son emplacement d’origine à De Gavers. ©EdA

Votre périple vous emmènera également vers un club nautique où il est possible de pratiquer le surf, le kayak et la voile.Celui-ci dispose aussi d’une cafétéria proposant des plats brasserie et une belle carte de desserts. L’établissement voisine une énorme plaine de jeux dont les éléments en bois s’intègrent harmonieusement à l’environnement naturel ainsi qu’un terrain de minigolf pas si mini que cela d’ailleurs puisqu’il occupe une superficie de près de 40 ares.

C’est aussi de ce côté que vous pourrez emprunter le petit train touristique.

Un paradis pour les toutous, petits et grands

Des espaces clôturés et sécurisés sont réservés aux chiens qui peuvent s’y promener en toute liberté sous la surveillance de leur maître ou maîtresse bien entendu. ©EdA

Comme le domaine provincial fait la part belle à la nature - certaines zones sont d’ailleurs interdites au public afin de ne pas troubler la quiétude des animaux ayant investi ces espaces - il est logique que les chiens soient tenus en laisse lors de votre balade.

Il existe toutefois un vaste périmètre divisé en deux espaces totalement dédiés aux petits chiens pour l’un et aux plus gros pour l’autre, au cœur du domaine et dans lesquels ils peuvent évoluer en toute liberté (sous la surveillance de leur maître ou maîtresse, bien évidemment).

Bref, quand on vous disait que l’endroit est idéal pour les balades familiales, il fallait prendre ce qualificatif au sens très large du terme…

Des moules et des crevettes sous la surface de l’eau...

Des crevettes presque transparentes peuvent être croisées par les plongeurs… ©Philippe De Korte

S’il n’est pas toujours facile d’obtenir les autorisations pour plonger sous la surface du lac de Gavers, les plongeurs disposent pourtant ici d’un espace digne d’un site étoilé avec un vaste espace sécurisé et un ponton permettant une descente progressive vers le fond.

Les anodontes (grosses moules) tapissent certains fonds sablonneux... ©Philippe De Korte

Sous la surface, une vaste étendue de sable couvre le sol jusqu’à une quinzaine de mètres de profondeur maximum.

La faune se veut discrète mais les crevettes d’eau douce et les grosses moules (anodontes) sont observées en nombre.

Des cabanes dans les bois pour y passer la nuit...

De cabanes qui se louent 40 € la nuit… ©EdA

Village de jeu, plage et zone de natation en plein air, basket, mini-foot, tennis et volley, pêche, minigolf, tour d’escalade, tir à l’arc, sans oublier les sports aquatiques que nous avons déjà en partie évoqués: kayak, pédalo, canoë, surf bike, surf, voile…, ce sont là quelques-unes des nombreuses activités que l’on peut pratiquer sur le site à la belle saison.

Celles-ci sot accessibles "à la journée", mais, pour ceux et celles qui le souhaitent, il est toutefois possible de séjourner plusieurs jours dans le domaine ou à proximité.

La région regorge en effet de chambres d’hôtes et de gîtes loués par des particuliers et vous n’aurez aucun mal à les dénicher grâce aux applications dédiées à ce type de recherches.

Les possibilités de promenade sont nombreuses sur le site... ©EdA

Sur son site internet, le domaine provincial propose également toute une série de logements que ce soit pour des familles ou pour des groupes ainsi que des locations dans un camping, de même que du glamping, des possibilités d’hébergement dans des tipis ou des tentes safari pour les plus exigeants…

Des logements tout à fait particuliers ont aussi pignon sur plancher au sein même du domaine sous la forme de "cabanes de randonneurs" libres à la location entre début mars et fin novembre.

Il s’agit de cabanes offrant un minimum de confort; chacune d’entre elles est en effet équipée d’une mini-cuisine et de tout le matériel permettant d’y faire sa popote.

Loués 40 € la nuit, ces hébergements peuvent accueillir au maximum 4 personnes par cabane.

Renseignements et logements: https://www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers.html