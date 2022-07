Un bon bol d’air en forêt, avec Éric Le Pic

Pas encore inauguré

Si ce parcours didactique et sensoriel (en boucle) n’est pas encore très connu du grand public, c’est notamment parce qu’en raison d’une certification accordée fin juin, il n’a pas encore été inauguré officiellement. Long d’1,3 kilomètre, le sentier du Pic noir propose une immersion totale dans la nature, au sein d’un site réputé pour sa "hêtraie atlantique à jacinthes des bois". Piloté par la Fédération des Parcs naturels de Wallonie, ce projet visait à développer un sentier de découverte d’un site Natura 2000 pour un public souffrant d’un type de handicap, soit moteur, soit intellectuel. Mais il est bien sûr aussi accessible à tous les autres promeneurs, et sera plus particulièrement apprécié par les plus jeunes. Le Parc naturel du Pays des Collines a été accompagné dans cette démarche par Access-I, une structure spécialisée dans l’information sur l’accessibilité, avec le soutien du Département Nature et Forêts de la Région wallonne ainsi que de la commune de Mont-de-l’Enclus. Première bonne surprise: le nombre impressionnant de balises. Difficile de compter le nombre de flèches avec la silhouette d’un pic, bien visibles, placées le long du parcours: il est quasi impossible de quitter cette boucle qui, même en pleine forêt, reste très praticable. Plusieurs aménagements censés faciliter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, dans les parties les plus pentues, ont d’ailleurs été installés.

Des aménagements très réussis

Il faut hélas déplorer que, si le sentier n’est pas encore très fréquenté, les vandales, eux, l’ont déjà repéré, sectionnant volontairement (sans doute pour l’emporter), à deux endroits différents, la grosse corde permettant d’aider les PMR, notamment celles qui se déplacent en chaise roulante. Le bourgmestre Jean-Pierre Bourdeau d’Huy s’en est offusqué, souhaitant que les responsables de cet acte incivique soient poursuivis.

Plusieurs bancs permettent à tout un chacun de profiter d’un temps de repos ou de méditation. Mais ce qu’on a particulièrement apprécié au cours de cette balade, ce sont les panneaux informatifs, comme celui sur le "Bois mort" placé sur l’observatoire à l’abri duquel on observe l’arbre où le magnifique oiseau ira peut-être, récompensant ainsi les plus patients, se nourrir ou nidifier, et surtout les aménagements didactiques – et ludiques – vraiment bien pensés. Pour préserver la surprise, ne dévoilons pas tous les modules interactifs dans le détail. Mais on trouve, entre autres, une sorte de puzzle, avec des plaquettes "réversibles", qui permettent de mieux connaître l’habitat de prédilection du plus grand des pics d’Europe.

Plus loin, un panneau comportant des éléments colorés à plusieurs faces propose en tournant les cubes, de découvrir les hôtes et la flore (salamandre, écureuil, jacinthe des bois…) typiques de cette forêt. Ailleurs, ce sont des disques qu’on actionne afin de voir qui se cache dans le bois.

Les randonneurs devront aussi faire appel à tous leurs sens: le toucher (pour reconnaître les écorces d’arbres), l’odorat (en soulevant un clapet, on sent vraiment les effluves émanant d’un arbre emblématique du site), ou l’ouïe (on tendra l’odeur pour identifier les sons de la forêt). En bonus, le promeneur pourra aussi repartir avec la recette d’un cake aux orties…

Après moins d’heure, on a rejoint le parking de De Toren, avec le sentiment d’avoir vraiment passé un agréable moment. À ne pas rater, en ces périodes de fortes chaleurs.