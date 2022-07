"Le 21 juin, le Gouverneur a pris un arrêté avec les mêmes pondérations et les cinq communes concernées ont décidé de proposer un recours auprès de la ministre de l’Intérieur, a dit Véronique Bilouet, directrice générale. Tout remonte au 12 décembre 2019, lorsque le Gouverneur avait fixé la dotation communale 2020 en donnant au critère population un poids de 97% alors qu’il n’était que de 70% en 2016 et 80% en 2017. Des éléments comme le revenu imposable, le revenu cadastral, les risques et temps d’intervention ont alors été réduits à la portion congrue."

Roger Vanderstraeten confirme que les discussions se poursuivent entre les cinq communes pour tenter de trouver un consensus avant de tenter de convaincre les autres communes de la zone.

Pas simple.Deux réunions se sont déjà tenues et les communes qui s’estiment lésées doivent se revoir. En séance, le bourgmestre a signalé que dans la situation actuelle, des communes sont clairement avantagées. "Les gagnantes sont les deux communes les plus importantes de Wapi. Tournai a par exemple gagné plus d’un million d’euros de dotation. C’est aberrant. Avant l’entrée en vigueur de cette zone, des communes avaient fait le choix de prendre des pompiers professionnels, qu’il faut payer.Nous, nous tablions sur des pompiers volontaires qui avaient cette vocation, qui faisaient abstraction de toute considération financière et qui avaient juste pour but d’aider la population."

La dotation de Bernissart a explosé. “Notre commune est une des plus lésées.Nous sommes passés de 140000 à 600000 € et sans l’intervention provinciale, nous en serions à 700000 €.

On a fusionné tout le personnel, dont les professionnels.Les charges pèsent sur toutes les communes. Je ne vois pas pourquoi notre recours serait refusé puisque le gouverneur ne sait pas donner d’explications à cette clé de répartition.Nous devons à présent trouver un consensus à cinq puis au niveau de toute la zone.Des communes doivent accepter de payer plus et d’autres moins en sachant qu’on ne reviendra pas aux dotations initiales.Si nous arrivons à un accord, nous abandonnerons le recours.En attendant, nous voulons maintenir nos droits."