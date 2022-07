"Nous avons finalisé l’installation d’un troisième ascenseur au Home Saint-Nicolas, ce qui facilite la logistique et améliore le bien-être du personnel" , souligne d’abord avec satisfaction la présidente Dominique Eggermont.

"Nous avons aussi lancé le service d’insertion socioprofessionnelle. Celui-ci a des liens étroits avec le job coaching et la régie de quartier.

De son côté, le service de médiation de dettes s’est adapté à la crise énergétique et propose des accompagnements et des conseils en matière d’énergie à ses usagers. Enfin, au niveau des logements de transit, quatre ménages ont pu être aidés. Ces logements sont occupés non-stop et viennent compléter l’offre des trois logements d’urgence."