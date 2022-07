Les conditions d’accès au resto et aux activités à la journée de Your Nature dévoilées lors du conseil communal d’Antoing, ce jeudi 14 juillet (vidéo)

La semaine dernière, le prince Édouard de Ligne a annoncé qu’à partir du premier août, le restaurant sera ouvert à tous et que, dans un avenir proche, des "pass" à la journée seront proposés à eux et celles qui souhaiteraient profiter des activités sur le site. Jean-Bernard Vivier a interrogé le bourgmestre pour avoir davantage de précisions sur les horaires d’ouverture du restaurant mais aussi sur l’accessibilité tant à ce dernier qu’au domaine lui-même.

"Par rapport aux sports et attractions, y aura-t-il aussi des tarifs préférentiels et la piscine sera-t-elle incluse dans les pass?" , interrogeait le conseiller GO.

Enfin, celui-ci se demandait également si la situation du parking réservé aux visiteurs serait la plus judicieuse et si celle-ci permettrait de préserver la quiétude des riverains.

Un parking contesté et des questions sur la sécurité routière...

"J’ai des très très bonnes nouvelles, a répondu le bourgmestre Bernard Bauwens. Le restaurant sera ouvert chaque semaine 7 jours/7, midi et soir..."

Pour le reste, on retiendra également de l’intervention maïorale que l’entrée se fera par la grille d’accès située du côté de l’ancien parking du TYC, lequel appartient en réalité au SPWavec lequel Your Nature passera une convention d’occupation. Un bar sera aussi accessible un peu avant et après les repas, pour faire patienter en cas d’affluence.

Jean-BernardVivier estime peu judicieux le choix du parking car il impliquera nécessairement une circulation accrue sur la rue du Canal déjà par ailleurs fréquentée par plus de 80 véhicules chaque soir.La voirie y est étroite et borde le canal, ce qui représente un danger supplémentaire pour la clientèle du restaurant. Un argument sur lequel le conseiller de l’opposition reviendra un peu plus tard dans la soirée précisant que, selon des décomptes opérés il y a peu, entre 9000 et 10000 piétons et cyclistes passent dans le coin le dimanche… "Et l’on va encore y ajouter des voitures!" , s’est-il exclamé…

De son côté,BernardBauwens précise que le parking en question fera l’objet d’un aménagement et que les polices locale et fluviale ont été sollicitées pour accentuer les patrouilles dans le coin afin de renforcer la sécurité des usagers et le respect des règles de conduite.

"ça va être dangereux" , estime Jean-BernardVivier…

"Oui, peut-être, si vous buvez de trop au restaurant, peut-être…" , a ironisé Bernard Bauwens.

Contrairement à ce que suggérait le conseiller GO, une entrée de la clientèle occasionnelle via le parking du domaine n’est pas envisageable car, pour celle-ci, l’entrée dans le domaine ne sera pas autorisée, or, l’utilisation de cet autre parking impliquerait la traversée du resort. Les résidents disposeront quant à eux d’un badge leur permettant d’entrer directement dans le resto depuis le domaine via un portique sécurisé.

Une piscine ou une zone de baignade dans le Grand-Large?

La situation du parking sera encore évoquée en fin de conseil lorsque revint sur le tapis la question de savoir pourquoi aucune zone de baignade ouverte n’a encore été désignée dans le Grand-Large.On sait, pour l’avoir déjà écrit à maintes reprises, que ce projet est dans les cartons puisqu’il fait partie des compensations prévues dans le cadre de la réalisation de Your Nature.

Le bourgmestre a bel et bien confirmé que ce projet est toujours à l’ordre du jour et qu’il a même récemment reçu un document concernant un concept de piscine en plein air constituée de modules flottants étudiés à cette fin.Cette question sera à l’ordre du jour d’une prochaine réunion sur le sujet. Durant laquelle Jean-BernardVivier a promis qu’il répéterait haut et fort que, selon lui, le meilleur endroit pour développer une zone de baignade en plein air, c’est précisément là où l’on souhaite installer aujourd’hui un parking dédié à la clientèle extérieure du restaurant. "D’autant qu’il existe déjà à cet endroit une plage naturelle" , a-t-il ajouté.

Si vous souhaitez revoir l’intégralité de cette séance du 14 juillet, visualisez la captation Youtube à partir de 11’ 19”:

Une réduction de 15% à Your Nature pour les Antoiniens

"Le pass sera mis en service le premier septembre 2022 , a encore précisé le bourgmestre, au prix de 90 € pour les adultes et de 50 € pour les enfants de 3 à 12 ans.Ce sera gratuit pour les moins de trois ans. Les visiteurs devront se faire enregistrer à l’entrée principale et recevront un bracelet pour la journée…

Les habitants d’Antoing auront droit à une réduction de 15% sur le pass. Celui-ci sera disponible à l’administration communale et le citoyen devra ensuite s’inscrire via internet ou un numéro de téléphone qui sera communiqué ultérieurement….

Ce pass donnera droit à un accès aux piscines pendant deux heures, transats compris et la pratique de 5 disciplines: minigolf, paddles terrestre et nautique, archerie, canoë et kayak. Un crédit restaurant de 40€ par adulte et de 25€ par enfant sera également compris dans ce prix...Le centre pourra accueillir une cinquantaine de visiteurs extérieurs par jour entre 10 h et 22 h."